Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ Bu transferlerin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor.

Bu kapsamda, Samet Akaydin, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ile vedalaşılacak.

Takımdan ayrılacak bu üç oyuncu için kulüp, gelen tekliflere kolaylık sağlamayı planlıyor.