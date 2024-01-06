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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapacak. Bu bölgeler için liste başı isimler ise Savic, Krunic ve Anthony Martial olarak dikkat çekiyor. Ancak Kanarya'nın transfer yapabilmesi için bazı oyuncularla da yolları ayırması gerek. Fenerbahçe bu doğrultuda 3 yıldız ile vedalaşacak. Bu 3 isme gelen tekliflerde kolaylık sağlanacak. İşte o isimler ve yeni adresleri...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 12:11 Güncelleme 06 Ocak 2024, 12:11
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Kanarya mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Fenerbahçe, transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Sarı lacivertliler transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hedeflediği futbolcularla pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Fenerbahçeli yöneticiler tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de tam isabet sağlamayı planlıyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Bu yüzden tespit edilen futbolcular, hem izleme komitesi hem de İsmail Kartal'ın onayından geçiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Sarı-lacivertli takımın savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için gözüne kestirdiği isimler belli oldu.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

YAPRAK DÖKÜMÜ

Bu transferlerin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Bu kapsamda, Samet Akaydin, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ile vedalaşılacak.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Takımdan ayrılacak bu üç oyuncu için kulüp, gelen tekliflere kolaylık sağlamayı planlıyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

ADRESLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in Gent'e transfer olması bekleniyor. Umut Nayir için ise Konyaspor'un adı geçiyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Michy Batshuayi ise kariyerine İngiltere'nin Premier Lig'inde devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları
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