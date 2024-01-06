Fenerbahçe’de yaprak dökümü! İşte 3 yıldızın yeni durakları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
Sarı lacivertliler transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını hızlandırdı.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hedeflediği futbolcularla pazarlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de tam isabet sağlamayı planlıyor.
Bu yüzden tespit edilen futbolcular, hem izleme komitesi hem de İsmail Kartal'ın onayından geçiyor.
Sarı-lacivertli takımın savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için gözüne kestirdiği isimler belli oldu.
Stoper mevkiisi için Stefan Savic, orta saha için Rade Krunic ve forvet bölgesi için Anthony Martial, transfer listesinin başını çekiyor.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Bu transferlerin gerçekleşebilmesi için Fenerbahçe'nin bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor.
Bu kapsamda, Samet Akaydin, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ile vedalaşılacak.
Takımdan ayrılacak bu üç oyuncu için kulüp, gelen tekliflere kolaylık sağlamayı planlıyor.
ADRESLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in Gent'e transfer olması bekleniyor. Umut Nayir için ise Konyaspor'un adı geçiyor.
Michy Batshuayi ise kariyerine İngiltere'nin Premier Lig'inde devam etme kararı aldı.