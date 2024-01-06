Fred’e talip çıktı! İnternational Fred’i istiyor

Fenerbahçe'nin sezon öncesi Manchester United 'dan transfer ettiği Fred için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gösterdiği performansla kısa sürede F.Bahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Fred'e ülkesinden talip çıktığı belirtildi. Guaiba Esporte'de yer alan haberde Fred'in Internacional'in hedefinde olduğu aktarıldı. Brezilya ekibinin Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı da haber detayında yer aldı.





Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisi için 9.74 milyon Euro ödemişti. Bu sezon Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Fred 6 asistlik skor katkısı verdi. Ama en önemlisi F.Bahçe, Fred ile çıktığı 18 maçın tamamını kazandı. Internacional, Fenerbahçe formasıyla gol kralı olan Enner Valencia'yı da kadrosuna katmıştı. Brezilya ekibinde Pedro Henrique, Campanharo ve Luiz Adriano gibi yolu Süper Lig'den geçmiş futbolcular da forma giyiyor.