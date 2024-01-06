Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü kendi evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü kendi evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup etti.
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.