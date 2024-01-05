Vanderlan sürprizi! Angelino’nun yerine sol bek arayan Galatasaray Brezilyalı oyuncu için harekete geçti

Galatasaray , Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Vanderlan'ı takip ediyor. Sarı- Kırmızılı ekibin, genç oyuncu için Brezilya ekibine teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ayrıca, Vanderlan için Galatasaray 'ın yanı sıra Milan ve Rennes'in de genç oyuncu için devrede olduğu aktarıldı. Bu sezon Palmeiras formasını 62 karşılaşmada terleten Vanderlan, bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Palmeiras altyapısından yetişen Sambacı'nın hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

Cimbom, genç oyuncuyu bir dönem Palmeiras forması giyen Felipe Melo'ya sordu ve olumlu referans aldı. Melo, Galatasaraylı yetkililere Vanderlan hakkında, "İyi oyuncu, Türkiye Ligi'nin kondisyonunu aşabilecek kapasiteye sahip. Faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Melo, bir dönem Galatasaray forması terleten vatandaşı Alex Telles'e de Sarı- Kırmızılı takımda oynaması için referans olduğunu açıklamıştı.