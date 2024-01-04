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TFF açıkladı: İşte Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında düdük çalacak hakemler

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 14:18 Güncelleme 04 Ocak 2024, 14:18
TFF açıkladı: İşte Trendyol Süper Lig’in 19’uncu haftasında düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

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