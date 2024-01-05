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ÖZEL | Beşiktaş'ta Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe'den

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son buldu. Siyah beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Van Bronckhorst'un, takımın hemen güçlenmesi için transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte, ilk hedefi de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam gözünü Fenerbahçeli yıldıza dikti. Sarı lacivertli isim de bu teklife olumlu bakıyor. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 10:27 Güncelleme 05 Ocak 2024, 10:27
ÖZEL | Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sancılı günleri geride bırakmak istiyor.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan siyah beyazlılar, beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

İlk olarak Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile yolları ayıran Kartal'da, başkan Ahmet Nur Çebi de koltuğu Hasan Arat'a kaybetti.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Başkan Arat'ın göreve gelmesinin ardından da kötü gidişe dur diyemeyen siyah beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Beşiktaş, uzun arayışlar sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

İLK HEDEF ORTAYA ÇIKTI

Van Bronckhorst'un, takımın hemen güçlenmesi için transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte, ilk hedefi de ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılar ve futbol bilgisi, Beşiktaş yönetimi tarafından takımın başına getirilmesinde etkili oldu.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Hollandalı teknik adamın transferdeki ilk tercihi ise Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent...

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

İkilinin daha önceki çalışma deneyimleri, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi gerçekleştirmeye yönlendirdi.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Glasgow Rangers'da birlikte çalıştıkları dönemde uyumlu bir performans sergileyen Giovanni van Bronckhorst ve Ryan Kent, bu kez Türkiye'de bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

KENT OLUMLU BAKIYOR!

Tecrübeli teknik adamın Kent'i takıma katma isteği, oyuncunun da daha fazla süre bulma arzusuyla örtüşüyor.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent

Ryan Kent'in, Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı ve transfer teklifini değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den Ryan Kent
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