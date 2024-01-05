ÖZEL | Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den

İkilinin daha önceki çalışma deneyimleri, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi gerçekleştirmeye yönlendirdi.

Glasgow Rangers'da birlikte çalıştıkları dönemde uyumlu bir performans sergileyen Giovanni van Bronckhorst ve Ryan Kent, bu kez Türkiye'de bir araya gelmeye hazırlanıyor.