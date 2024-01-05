ÖZEL | Beşiktaş’ta Bronckhorst dönemi başlıyor! İlk transfer Fenerbahçe’den

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sancılı günleri geride bırakmak istiyor.
Başkan Arat'ın göreve gelmesinin ardından da kötü gidişe dur diyemeyen siyah beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi.
Beşiktaş, uzun arayışlar sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.
İLK HEDEF ORTAYA ÇIKTI
Van Bronckhorst'un, takımın hemen güçlenmesi için transfer çalışmalarına başlamasıyla birlikte, ilk hedefi de ortaya çıktı.
Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılar ve futbol bilgisi, Beşiktaş yönetimi tarafından takımın başına getirilmesinde etkili oldu.
Hollandalı teknik adamın transferdeki ilk tercihi ise Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent...
İkilinin daha önceki çalışma deneyimleri, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi gerçekleştirmeye yönlendirdi.
Glasgow Rangers'da birlikte çalıştıkları dönemde uyumlu bir performans sergileyen Giovanni van Bronckhorst ve Ryan Kent, bu kez Türkiye'de bir araya gelmeye hazırlanıyor.
KENT OLUMLU BAKIYOR!
Tecrübeli teknik adamın Kent'i takıma katma isteği, oyuncunun da daha fazla süre bulma arzusuyla örtüşüyor.
Ryan Kent'in, Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı ve transfer teklifini değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.