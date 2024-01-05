Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde 29 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak seri yakalama hedefini sürdürüyor. Rakip Kasımpaşa ise 23 puanla 9. sırada ve bu mücadelede 3 puan almanın peşinde.
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde 29 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak seri yakalama hedefini sürdürüyor. Rakip Kasımpaşa ise 23 puanla 9. sırada ve bu mücadelede 3 puan almanın peşinde.
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, ligin 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Siyah-Beyazlılar 2024'ün ilk resmi sınavında yine U-19 Takımı Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak.
Beşiktaş Kasımpaşa maçı, 5 Ocak 2024 Cuma günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak.
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İŞTE BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Emrecan, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Taylan, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Costa.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Kartal özellikle savunmada büyük sorun yaşıyor. Siyah-Beyazlılarda Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku; Afrika Uluslar Kupası'na giderken Eric Bailly ise takımdan ayrılmıştı.
Bu oyuncuların yanı sıra Umut Meraş da sakatlık nedeniyle görev alamayacak. Karşılaşma öncesi tedavisi tamamlanan Necip Uysal, ilk 11'de yer alacak ancak Tayyip Talha Sanuç maç eksiği nedeniyle hazır değil.
Bu akşamki mücadelede stoperde Necip Uysal'ın yanında Bakhtiyor Zaynutdinov'un, sol bekte ise Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.