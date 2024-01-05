Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde 29 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak seri yakalama hedefini sürdürüyor. Rakip Kasımpaşa ise 23 puanla 9. sırada ve bu mücadelede 3 puan almanın peşinde.