PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Topraktepe ile hedef ikide iki! Beşiktaş bu akşam saat 20.00’de Kasımpaşa’yı Tüpraş Stadı’nda ağırlayacak

Genç hoca ile Hatay’ı deviren Beşiktaş bu akşam saat 20.00’de Kasımpaşa’yı Tüpraş Stadı’nda ağırlayacak. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Topraktepe ile hedef ikide iki! Beşiktaş bu akşam saat 20.00’de Kasımpaşa’yı Tüpraş Stadı’nda ağırlayacak

Teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la anlaşan Beşiktaş ligin 19. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de start alacak. Hatay maçını kazanarak devre arasına moralli giren Beşiktaş, Kasımpaşa maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.

GHEZZAL VAR 8 KİŞİ YOK
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kadroya döndü. Yönetimin kadro dışı bıraktığı Aboubakar, Rosier ve Onana affedilmezken, Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Kupası'na giden Omar Colley, Arthur Masuaku ile Daniel Amartey Kasımpaşa maçında olmayacak.



17'LİK YUNUS EMRE BRENTFORD'DA
İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, Sivasspor'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ı 3,5 milyon Euro+ bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Genç futbolcunun ilk etapta Brentford'un B takımına katılacağı öğrenildi. Sezon başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Konak, bu sezon ise Kırmızı-Beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.

TRABZON'A ÖMÜR ŞOKU
Trabzonspor'un son oynadığı Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 81. dakikada oyundan çıkmak durumunda kalan Abdülkadir Ömür sakatlığını atlatamadı. Hafta başından itibaren gerçekleşen antrenmanlara katılmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Abdülkadir Ömür'ün, Ankaragücü maçının kafilesinde yer almayacağı öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon golle tanışamazken 6 asiste imza atmayı başardı.



TEKLIC RUSYA YOLCUSU
Trabzonspor'un sezon başında Varazdin kulübünden 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Tonio Teklic, çok fazla süre bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istedi. Önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen ve bu talebini ileten Teklic'e takımdan kiralık olarak ayrılması için verildi. Rus ekibi Akhmat Grozny'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Hırvat oyuncu, transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'dan ayrıldı. Teklic'in yeni takımına pazartesi günü imza atması bekleniyor.

DAVINSON'A NAPOLI'DEN KANCA!
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da başarılı performans gösteren Davinson Sanchez'e İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli talip oldu. Stoper bölgesinde sorun yaşayan İtalya Ligi'nin son şampiyonu, savunmasını Kolombiyalı yıldızla güçlendirmek istiyor. İtalyanlar'ın bu transfer için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Haberde ayrıca Sanchez'in de 3 milyon Euro dolaylarında maaş beklentisi olacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Kopenhag'la 12 Aralık 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinden bu yana sakatlığı sebebiyle oynamadı.



BERKAY YILMAZ BİTİYOR
Cimbom'da Okan Buruk, Alman ekibi Freiburg altyapısında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz ile birkaç kez görüşerek takımında görmek istediğini iletti. Bunun üzerine Berkay'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Freiburg'a da resmi teklif sundu. Bu sezon Almanya 3. Ligi'nde 6 kez forma şansı bulan Berkay, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, sezon başında kiraladığı İspanyol sol bek Angelino ile devre arasında yollarını ayırma kararı almıştı. Süper Lig'de transfer sezonunun resmi olarak başlamasının ardından Galatasaray'ın genç yıldıza imza attırması bekleniyor.

KEREM KONYA'YA KARŞI ZOR!
G.Saray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi sebebiyle ameliyat olduğunu açıklamıştı. Milli oyuncunun pazar günü oynanacak Konyaspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmzılılar'ın teknik heyetinin de milli oyuncuyu riske atmak istemediği belirtildi. Galatasaray'da Konyaspor maçında eksikler dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Oliveira, ve Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı oyuncular Sacha Boey ve Lucas Torreira da Konyaspor maçında görev yapamayacak. Ayrıca Bakambu ve Ziyech de Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında yer alıyorlar. Aslan önemli eksiklere rağmen Konyaspor'a karşı galibiyet kovalayacak.

PORTO VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ
LA Liga'da Atletico Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif yağıyor Porto'ya transfer olabilir. Relevo'nun haberine göre, EURO 2024'te Türkiye kadrosuna formda bir şekilde girmek isteyen Çağlar Söyüncü Avrupa'dan forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

İspanyol ekibi yönetimi ve teknik direktör Diego Simeone'nin kadroda tutmak istediği yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakarken, Portekiz devi Porto devreye girdi. Porto 27 yaşındaki stoper için Atletico Madrid satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifi yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma da Çağlar için kiralama teklifini Atletico Madrid'e iletti. Çağlar'ın önceliği Premier Lig olurken, teklifleri dinlemeye de sıcak bakıyor. Sezon başında Atletico Madrid'e katılan Çağlar takımla birlikte 8 maçta forma giyebilmişti.

BELÇİKA'DAN FLAŞ TEKLİF!
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Belçika Ligi ekiplerinden Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor. Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı.

BECAO MÜJDESİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. 2 ay önce ciddi bir ameliyat geçiren Rodrigo Becao da sahada bireysel çalışmalara başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.

LYON TEHLİKESİ
Orta saha oyuncusu Rade Krunic'in adı Fenerbahçe'yle geçmeye devam ederken bir iddia da Fransa'dan geldi. Fenerbahçe'nin yaz ayından beri peşinde koştuğu Krunic için Lyon'u yenmesi gerekecek. Boşnak oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken 896 dakika sahada kaldı ve skor üretemedi. Milan, Krunic için 6 milyon Euro istiyor.

UMUT NAYIR İZİN İSTEDİ
Umut Nayir, A Milli Takım'ın şampiyona kadrosunda yer almak için Fenerbahçe yönetimi ile görüşme yaptı ve 'kiralık' olarak takımdan ayrılmak için izin istedi. Bu isteğin yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.

İSTANBUL-F.BAHÇE MAÇI BAYARSLAN'IN
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin, pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, G.Saray-Konya maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

HAŞİM ARDA KOCAELİ'DE
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

DJOKOVIC 5 YIL SONRA YENİLDİ!
Tenisin dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez korttan mağlubiyetle ayrıldı. Alex de Minaur ile karşılaşan Djokovic, bileğinden sakatlık yaşadığı mücadeleyi 2-0 kaybetti.

ALTINORDU'YA MİLLİ GURUR
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncuları Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı'yı U19 Milli Takımı'na seçildi. U19 Milli Takımı, 19 Ocak'ta Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak.

AIAS AOSMAN G.BİRLİĞİ'NDE
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Aias Aosman ile ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1,5 yıllık ön protokol imzalandı.

25 MİLYON EURO DAHA KOYACAĞIZ
Trabzonspor'da Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Trabzonspor'un her zaman kendisine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Nefes aldığım her an Trabzonspor için göreve hazırım çünkü benim için Trabzonspor sevgisi her şeyin üstünde" dedi. Kaya, "Kulübün kasasına 80 milyon Euro koyduk. 25 milyon Euro'luk bir hamlemiz daha olacak" dedi.

LİGDE HEYECAN BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı 19. hafta maçlarıyla bugün start alacak. Saat 17.00'de Gaziantep, Pendik'i konuk ederken 20.00'de Antalyaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

SİNAN GÜMÜŞ EYÜP'TE
Eyüpspor, Antalyaspor'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

POTADA FİNALİN ADI KONDU
ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe Alagöz Holding, OGM Orman'ı 93-86, ÇBK Mersin ise Beşiktaş'ı 87-84 devirdi ve finale çıktı. F.Bahçe ile Mersin bugün Balıkesir'de saat 20.00'de karşılaşacak.

ASLAN'DA KONYA MESAİSİ
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, Konyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü... Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Buruk'un idman öncesinde oyuncularla 10 dakikalık kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi... Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün de sürdürecek.

ICARDI KENDİNE GELDİ!
Süper Lig araya girmeden önce sahaya iğneyle çıkan Mauro Icardi dinlenme fırsatı buldu. Sakatlık sonrası performansı düşen yıldız oyuncunun Konyaspor maçındaki ortaya koyacağı performans merak ediliyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Tangocu, rakip fileleri 17 kez havalandırırken 6 da asiste imza attı.

İSTANBUL DIŞINA 2 KEZ ÇIKACAK
Ocak ayında 7 resmi maça çıkacak Galatasaray, söz konusu maçların 5'ini evinde, 2'sini deplasmanda oynayacak. Aslan, ocak ayında 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi karşılaşmaya çıkacak. Sadece ligde oynayacağı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarını deplasmanda oynayacaklar.

TERİM'İN HEDEFİ MARCAO
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan basınında geçen haberlere göre; Erik Palmer-Brown ve Hördur Magnusson'un sakatlıkları sonrası savunma hattını güçlendirmek isteyen Panathinaikos, Marcao'yu listesine aldı. Sevilla'da forma şansı bulamayan Marcao'nun eski hocası Fatih Terim'in olması nedeniyle teklife sıcak baktığı bildirildi.

İSTENMEYEN ADAM ZANİOLO
Aston Villa'da Nicolo Zaniolo istenmeyen adam durumuna düştü. İngiliz basının iddiasına göre; Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery şu an için İtalyan yıldızın bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor. Sportif direktör Monchi'nin de gözüne girmeyi başaramayan Zaniolo'nun sezon sonu Galatasaray'a dönüşü gündemde.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
HAVA DURUMU | İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji haritayı güncelledi! 11 ile sarı kodlu uyarı
SON DAKİKA