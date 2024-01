Topraktepe ile hedef ikide iki! Beşiktaş bu akşam saat 20.00’de Kasımpaşa’yı Tüpraş Stadı’nda ağırlayacak

PORTO VE ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

LA Liga'da Atletico Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif yağıyor Porto'ya transfer olabilir. Relevo'nun haberine göre, EURO 2024'te Türkiye kadrosuna formda bir şekilde girmek isteyen Çağlar Söyüncü Avrupa'dan forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

İspanyol ekibi yönetimi ve teknik direktör Diego Simeone'nin kadroda tutmak istediği yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak bakarken, Portekiz devi Porto devreye girdi. Porto 27 yaşındaki stoper için Atletico Madrid satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifi yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma da Çağlar için kiralama teklifini Atletico Madrid'e iletti. Çağlar'ın önceliği Premier Lig olurken, teklifleri dinlemeye de sıcak bakıyor. Sezon başında Atletico Madrid'e katılan Çağlar takımla birlikte 8 maçta forma giyebilmişti.



BELÇİKA'DAN FLAŞ TEKLİF!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Belçika Ligi ekiplerinden Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor. Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı.

BECAO MÜJDESİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. 2 ay önce ciddi bir ameliyat geçiren Rodrigo Becao da sahada bireysel çalışmalara başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.



LYON TEHLİKESİ

Orta saha oyuncusu Rade Krunic'in adı Fenerbahçe'yle geçmeye devam ederken bir iddia da Fransa'dan geldi. Fenerbahçe'nin yaz ayından beri peşinde koştuğu Krunic için Lyon'u yenmesi gerekecek. Boşnak oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken 896 dakika sahada kaldı ve skor üretemedi. Milan, Krunic için 6 milyon Euro istiyor.



UMUT NAYIR İZİN İSTEDİ

Umut Nayir, A Milli Takım'ın şampiyona kadrosunda yer almak için Fenerbahçe yönetimi ile görüşme yaptı ve 'kiralık' olarak takımdan ayrılmak için izin istedi. Bu isteğin yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.



İSTANBUL-F.BAHÇE MAÇI BAYARSLAN'IN

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin, pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, G.Saray-Konya maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

HAŞİM ARDA KOCAELİ'DE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Haşim Arda Sarman ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.



DJOKOVIC 5 YIL SONRA YENİLDİ!

Tenisin dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez korttan mağlubiyetle ayrıldı. Alex de Minaur ile karşılaşan Djokovic, bileğinden sakatlık yaşadığı mücadeleyi 2-0 kaybetti.



ALTINORDU'YA MİLLİ GURUR

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncuları Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı'yı U19 Milli Takımı'na seçildi. U19 Milli Takımı, 19 Ocak'ta Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak.



AIAS AOSMAN G.BİRLİĞİ'NDE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Aias Aosman ile ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1,5 yıllık ön protokol imzalandı.

25 MİLYON EURO DAHA KOYACAĞIZ

Trabzonspor'da Yatırım ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Trabzonspor'un her zaman kendisine ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Nefes aldığım her an Trabzonspor için göreve hazırım çünkü benim için Trabzonspor sevgisi her şeyin üstünde" dedi. Kaya, "Kulübün kasasına 80 milyon Euro koyduk. 25 milyon Euro'luk bir hamlemiz daha olacak" dedi.



LİGDE HEYECAN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı 19. hafta maçlarıyla bugün start alacak. Saat 17.00'de Gaziantep, Pendik'i konuk ederken 20.00'de Antalyaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



SİNAN GÜMÜŞ EYÜP'TE

Eyüpspor, Antalyaspor'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.



POTADA FİNALİN ADI KONDU

ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe Alagöz Holding, OGM Orman'ı 93-86, ÇBK Mersin ise Beşiktaş'ı 87-84 devirdi ve finale çıktı. F.Bahçe ile Mersin bugün Balıkesir'de saat 20.00'de karşılaşacak.

ASLAN'DA KONYA MESAİSİ

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, Konyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü... Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Buruk'un idman öncesinde oyuncularla 10 dakikalık kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi... Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün de sürdürecek.



ICARDI KENDİNE GELDİ!

Süper Lig araya girmeden önce sahaya iğneyle çıkan Mauro Icardi dinlenme fırsatı buldu. Sakatlık sonrası performansı düşen yıldız oyuncunun Konyaspor maçındaki ortaya koyacağı performans merak ediliyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Tangocu, rakip fileleri 17 kez havalandırırken 6 da asiste imza attı.



İSTANBUL DIŞINA 2 KEZ ÇIKACAK

Ocak ayında 7 resmi maça çıkacak Galatasaray, söz konusu maçların 5'ini evinde, 2'sini deplasmanda oynayacak. Aslan, ocak ayında 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi karşılaşmaya çıkacak. Sadece ligde oynayacağı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarını deplasmanda oynayacaklar.



TERİM'İN HEDEFİ MARCAO

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan basınında geçen haberlere göre; Erik Palmer-Brown ve Hördur Magnusson'un sakatlıkları sonrası savunma hattını güçlendirmek isteyen Panathinaikos, Marcao'yu listesine aldı. Sevilla'da forma şansı bulamayan Marcao'nun eski hocası Fatih Terim'in olması nedeniyle teklife sıcak baktığı bildirildi.



İSTENMEYEN ADAM ZANİOLO

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo istenmeyen adam durumuna düştü. İngiliz basının iddiasına göre; Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery şu an için İtalyan yıldızın bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor. Sportif direktör Monchi'nin de gözüne girmeyi başaramayan Zaniolo'nun sezon sonu Galatasaray'a dönüşü gündemde.