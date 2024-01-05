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Stoper takviyesi yapacak olan Trabzonspor gündemine Nottingham Forest'li yıldızı aldı

Ada medyasına göre; Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki Scott McKenna’yı kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Celtic de yıldız stoperin peşinde. Öte yandan Forest forması giyen McKenna, bu sezon sadece 5 maçta oynadı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Stoper takviyesi yapacak olan Trabzonspor gündemine Nottingham Forest’li yıldızı aldı

Stoper bölgesini ara transfer döneminde yapacağı takviyeyle güçlendirmek isteyen Trabzon'un Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki İskoç stoperi Scott Mc- Kenna'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre; Nuno Espirito Santo'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Nottingham Forest, Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya.

Bu nedenle transfer yapmadan önce satış gerçekleştirmesi gerektiğinin vurgulandığı haberde; takımdan ayrılacak oyuncuların başında Scott McKenna'nın geldiği ve İskoç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Celtic'in de ilgilendiği aktarıldı. McKennna, Forest'ın Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.

DENSWIL SEFERBERLİĞİ
Trabzon'da sakatlanan Denswil, A.Gücü, Samsun, Antalya ve Manisa FK maçlarında forma giyemeyecek. Surinamlı stoper, G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

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