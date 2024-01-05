Stoper takviyesi yapacak olan Trabzonspor gündemine Nottingham Forest’li yıldızı aldı

The Athletic'in haberine göre; Nuno Espirito Santo'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Nottingham Forest , Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya.

Bu nedenle transfer yapmadan önce satış gerçekleştirmesi gerektiğinin vurgulandığı haberde; takımdan ayrılacak oyuncuların başında Scott McKenna'nın geldiği ve İskoç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Celtic'in de ilgilendiği aktarıldı. McKennna, Forest'ın Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.



DENSWIL SEFERBERLİĞİ

Trabzon'da sakatlanan Denswil, A.Gücü, Samsun, Antalya ve Manisa FK maçlarında forma giyemeyecek. Surinamlı stoper, G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.