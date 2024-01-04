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Sahada ezdik! Fenerbahçe Maccabi'ye 35 sayı fark attı

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 109-74 yendi. Fenerbahçe Beko bu organizasyondaki 11. galibiyeti elde etti. İsrail ekibi Maccabi ise bu sezonki 8. mağlubiyetini aldı.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 23:34 Güncelleme 04 Ocak 2024, 23:58
Sahada ezdik! Fenerbahçe Maccabi’ye 35 sayı fark attı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı; THY EuroLeague'in 19. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile karşı karşıya geldi.


Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan mücadelede ev sahibi konumundaki Sarı-Lacivertliler; baştan sona kusursuz bir performans sergilediği mücadeleyi 35 sayı farkla (109-74) kazandı.




Fenerbahçe Beko bu organizasyondaki 11. galibiyeti elde etti. İsrail ekibi Maccabi ise bu sezonki 8. mağlubiyetini aldı.




Sarı-Lacivertli ekipte; Tyler Dorsey 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Johnathan Motley 17, Scottie Wilbekin ile Georgios Papagiannis 14'er, Nigel Hayes-Davis 11, Yam Madar da 10 sayıyla farklı galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe Beko: 109 - Maccabi Playtika: 74

Salon: Kalnapilio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Dorsey 21, Wilbekin 14, Calathes 7, Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih, Guduric 3, Madar 10, Sestina

Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Nebo 8, Cleveland 8, Sorkin 2, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5
1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-48

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