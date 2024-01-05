Nuno da Costa geceye damga vurdu! Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.





18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.