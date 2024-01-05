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Nuno da Costa geceye damga vurdu! Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Nuno da Costa hat-trick ile Kasımpaşa'ya 3 puanı getirirken, golcü oyuncu geceye damga vurdu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 18:54 Güncelleme 05 Ocak 2024, 21:56
Nuno da Costa geceye damga vurdu! Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.



9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.



35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.

41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.



45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

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Nuno da Costa geceye damga vurdu! Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti
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