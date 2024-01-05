Hollandalı hoca yönetiminden Fenerbahçeli yıldız Ryan Kent’i istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık sona ermek üzere... Siyah-Beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 +1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Tecrübeli hocanın bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle kadro planması için de görüşmelerde bulunduğu ve transfer istediği öğrenildi.

Son olarak Glasgow Rangers'i çalıştıran van Bronckhorst'un şu an Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılığı sıcak baktığı ifade ediliyor.