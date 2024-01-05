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Hollandalı hoca yönetiminden Fenerbahçeli yıldız Ryan Kent'i istedi

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhorst’un, Fenerbahçe’nin İngiliz yıldızı Ryan Kent’in transfer edilmesini istediğini öğrenildi. Öte yandan Van Bronckhorst kısa süre Beşiktaş ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Hollandalı hoca yönetiminden Fenerbahçeli yıldız Ryan Kent’i istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık sona ermek üzere... Siyah-Beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 +1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Tecrübeli hocanın bugün veya yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle kadro planması için de görüşmelerde bulunduğu ve transfer istediği öğrenildi.

Son olarak Glasgow Rangers'i çalıştıran van Bronckhorst'un şu an Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılığı sıcak baktığı ifade ediliyor.

15 MAÇTA SÜRE BULDU
Yönetimin, 2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kent, 1 gol, 2 asiste imza attı.

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