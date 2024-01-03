Fenerbahçe’den stoper bombası! Barcelona’dan gelecek

OYUNCUNUN TERCİHİ FENERBAHÇE YÖNÜNDE Lenglet'in Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Oyuncunun Türkiye'de yeni bir meydan okuma aradığı ve Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki iddialı duruşunun kendisini cezbettiği belirtiliyor.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin İstanbul gibi büyük bir şehirde olması ve taraftarlarının coşkusu da Lenglet'in tercihinde etkili olabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR Fenerbahçe taraftarları, Lenglet'in transfer haberini heyecanla bekliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız oyuncunun tecrübesinin ve yeteneklerinin Fenerbahçe'nin ligdeki ve Avrupa'daki hedefleri için büyük bir katkı sağlayacağına inanılıyor.