Fenerbahçe’den stoper bombası! Barcelona’dan gelecek

Trendyol Süper Lig'e ilk 18 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'e ilk 18 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı.
Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biriyse stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle formalarından uzak kaldı.
Becao'nun sakatlığının sürdürdüğü sarı-lacivertliler, bu bölgede sol bek Jayden Oosterwolde'yi kullandı.
Alexander Djiku'nun ülkesi Gana ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 29 yaşındaki futbolcudan da bir süre faydalanamayacak olan Fenerbahçe, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kısa süre içerisinde stoper transferine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi.
LENGLET BOMBASI!
Fenerbahçe, transfer piyasasında sürpriz bir hamle yaparak, şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'e göz dikti.
İspanyol devi Barcelona ile olan sözleşmesi devam eden Lenglet, Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR
Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için kolları sıvadı. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sarı-Lacivertli ekip oyuncunun transferi için Aston Villa ve Barcelona ile görüşmelere başladı.
Transferin gerçekleşmesi durumunda, Lenglet'in Fenerbahçe'nin defans hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
OYUNCUNUN TERCİHİ FENERBAHÇE YÖNÜNDE
Lenglet'in Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Oyuncunun Türkiye'de yeni bir meydan okuma aradığı ve Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki iddialı duruşunun kendisini cezbettiği belirtiliyor.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin İstanbul gibi büyük bir şehirde olması ve taraftarlarının coşkusu da Lenglet'in tercihinde etkili olabilecek faktörler arasında gösteriliyor.
TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR
Fenerbahçe taraftarları, Lenglet'in transfer haberini heyecanla bekliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız oyuncunun tecrübesinin ve yeteneklerinin Fenerbahçe'nin ligdeki ve Avrupa'daki hedefleri için büyük bir katkı sağlayacağına inanılıyor.