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Fenerbahçe'den stoper bombası! Barcelona'dan gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gözünü stoper takviyesine çeviren sarı lacivertlilerde gündeme bomba gibi bir isim geldi. Daha önce Atletico Madrid'den Savic ve Çağlar Söyüncü ile ilgilenen Kanarya, bu kez gözünü Barcelona'nın yıldızına dikti. Fransız savunmacı da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. İşte detaylar ve transferdeki son durum...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 12:00 Güncelleme 03 Ocak 2024, 12:00
Fenerbahçe’den stoper bombası! Barcelona’dan gelecek

Trendyol Süper Lig'e ilk 18 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biriyse stoper transferi...

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper rotasyonundaki çoğu ismi sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle formalarından uzak kaldı.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Becao'nun sakatlığının sürdürdüğü sarı-lacivertliler, bu bölgede sol bek Jayden Oosterwolde'yi kullandı.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Alexander Djiku'nun ülkesi Gana ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle 29 yaşındaki futbolcudan da bir süre faydalanamayacak olan Fenerbahçe, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Kısa süre içerisinde stoper transferine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

LENGLET BOMBASI!

Fenerbahçe, transfer piyasasında sürpriz bir hamle yaparak, şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'e göz dikti.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

İspanyol devi Barcelona ile olan sözleşmesi devam eden Lenglet, Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için kolları sıvadı. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sarı-Lacivertli ekip oyuncunun transferi için Aston Villa ve Barcelona ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Lenglet'in Fenerbahçe'nin defans hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

OYUNCUNUN TERCİHİ FENERBAHÇE YÖNÜNDE

Lenglet'in Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Oyuncunun Türkiye'de yeni bir meydan okuma aradığı ve Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki iddialı duruşunun kendisini cezbettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

Ayrıca, Fenerbahçe'nin İstanbul gibi büyük bir şehirde olması ve taraftarlarının coşkusu da Lenglet'in tercihinde etkili olabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Fenerbahçe taraftarları, Lenglet'in transfer haberini heyecanla bekliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız oyuncunun tecrübesinin ve yeteneklerinin Fenerbahçe'nin ligdeki ve Avrupa'daki hedefleri için büyük bir katkı sağlayacağına inanılıyor.

Fenerbahçe’den Lenglet bombası! Barcelona’dan gelecek
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