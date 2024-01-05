Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Aslan’ı konuşacak

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve hücum hattına olması bekleniyor.

Transfer listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

DYBALA BOMBASI! Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni bir yıldız transferi için düğmeye bastı.