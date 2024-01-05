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Galatasaray'dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Aslan'ı konuşacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar Hakim Ziyech ile yolları ayırmak isterken gündeme dünyaca ünlü yıldız geldi. Çıkan haberlere göre Aslan, bu transfer için Avrupa devleriyle yarışa girdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 17:24 Güncelleme 05 Ocak 2024, 17:24
Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Aslan’ı konuşacak

Bir yandan zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak üst üste 2. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerine hız verdi.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve hücum hattına olması bekleniyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Transfer listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

DYBALA BOMBASI!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni bir yıldız transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Kulüp, İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın formalarını giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile ilgileniyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Hakim Ziyech'in ayrılığı sonrasında takıma katacağı yetenekli bir isim arayışında olan Galatasaray, Dybala transferi için nabız yokluyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

SERBEST KALMA MADDESİ AKTİF DURUMDA

Roma'nın deneyimli futbolcusuyla ilgilenmelerinin ana sebeplerinden biri, Dybala'nın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalma maddesi.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Bu durum, Galatasaray yönetimini harekete geçirmiş durumda.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞ

Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalma maddesi, transfer piyasasındaki cazibesini arttırıyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu madde, Galatasaray'ı Avrupa'nın dev kulüpleri ile rekabet haline soktu.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

HEYECAN YARATTI

Sarı kırmızılılar, Dybala'yı kadrolarına katmak için pazarlık masasına otururken, taraftarlar ise bu potansiyel transferle heyecanlanmaya başladı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Galatasaray'ın Dybala için gösterdiği ilgi, transfer sezonunun nabzını hızlandırdı ve futbol kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak

Kulübün bu iddialı hamlesi, takımın rekabet gücünü arttırma amacını taşıyor ve Dybala'nın yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Dybala transferini konuşacak
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