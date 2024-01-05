Galatasaray’dan görülmemiş transfer: Böylesi gelmedi! Avrupa Aslan’ı konuşacak

Bir yandan zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bir yandan zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak üst üste 2. kez şampiyon olmayı hedefliyor.
Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerine hız verdi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor.
Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve hücum hattına olması bekleniyor.
Transfer listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
DYBALA BOMBASI!
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlarken, yeni bir yıldız transferi için düğmeye bastı.
Kulüp, İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'nın formalarını giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile ilgileniyor.
Hakim Ziyech'in ayrılığı sonrasında takıma katacağı yetenekli bir isim arayışında olan Galatasaray, Dybala transferi için nabız yokluyor.
SERBEST KALMA MADDESİ AKTİF DURUMDA
Roma'nın deneyimli futbolcusuyla ilgilenmelerinin ana sebeplerinden biri, Dybala'nın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalma maddesi.
Bu durum, Galatasaray yönetimini harekete geçirmiş durumda.
AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞ
Arjantinli oyuncunun sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalma maddesi, transfer piyasasındaki cazibesini arttırıyor.
15 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu madde, Galatasaray'ı Avrupa'nın dev kulüpleri ile rekabet haline soktu.
HEYECAN YARATTI
Sarı kırmızılılar, Dybala'yı kadrolarına katmak için pazarlık masasına otururken, taraftarlar ise bu potansiyel transferle heyecanlanmaya başladı.
Galatasaray'ın Dybala için gösterdiği ilgi, transfer sezonunun nabzını hızlandırdı ve futbol kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.
Kulübün bu iddialı hamlesi, takımın rekabet gücünü arttırma amacını taşıyor ve Dybala'nın yetenekleriyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.