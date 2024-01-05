Fener’in gözü Kalajdzic’te: Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin alternartifi belirledi

Batshuayi'nin ayrılması durumunda ilk tercihin bu isim olacağı ve kulübü ile menajerine vakit kaybetmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin götürüleceği iddia edildi. 26 yaşında, 2.00 metre boyunda olan dev santrforun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gözüküyor. Ancak oyuncunun geçtiğimiz yılki piyasa değeri 25 milyon Euro'ydu.

Wolverhampton'dan önce 3 yıl Stuttgart forması giyen Sasa Kalajdzic hava toplarında olduğu kadar yerden de etkili bir isim. Top saklama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma özellikleri de var. Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Kalajdzic, Eylül ayında sahalara dönmüştü. Bu sezon ise 13 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Kalajdzic'in kulübü Wolverhampton ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.