Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.

İNGİLİZLER PİŞMAN OLDU Fred'in sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans, Manchester United camiasını üzdü. Başta ManU taraftarları olmak üzere, kulübe yakın medya organları da Fred'in gönderilme kararı nedeniyle kulübü sert bir şekilde eleştiriyor.

Fred için "Satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor" yorumu yapılırken, Brezilyalı yıldızın Manchester United'da kalsaydı işlerin olumlu anlamda çok daha farklı olacağı vurgulanıyor.