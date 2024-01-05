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Fenerbahçe'yi korkutan haber! Fred'e talip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler orta sahada Fred'in yanına kaliteli bir takviye yapmak isterken, Brezilyalı yıldızını kaybedebilir. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fred için flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 05 Ocak 2024, 12:12
Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 743 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Fred sahada gösterdiği performansla ve takım arkadaşlarıyla olan uyumuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Fred, kalitesiyle Fenerbahçe taraftarlarının da sevgilisi oldu.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de puan kaybettiği üç maçta da Brezilyalı futbolcu kadroda yoktu. Galatasaray ile son oynadığı maçta sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

11. haftada kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

İNGİLİZLER PİŞMAN OLDU

Fred'in sarı lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans, Manchester United camiasını üzdü. Başta ManU taraftarları olmak üzere, kulübe yakın medya organları da Fred'in gönderilme kararı nedeniyle kulübü sert bir şekilde eleştiriyor.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fred için "Satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor" yorumu yapılırken, Brezilyalı yıldızın Manchester United'da kalsaydı işlerin olumlu anlamda çok daha farklı olacağı vurgulanıyor.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

TRANSFER İDDİALARI ARTIYOR

Fenerbahçeli yıldızın performansı yabancıların da dikkatini çekiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken Fred'le ilgili transfer iddiaları da sıklaşmaya başladı.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Bu iddialardan en sonuncusu Brezilya basınından geldi. Guaiba Esporte, Internacional'in Fred'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Guaiba Esporte radyosunun ortaya attığı iddiada, Internacional'in kısa süre içinde Fred için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

ENNER VALENCIA DA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı

Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Fred, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’yi korkutan haber! Fred’e talip çıktı
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