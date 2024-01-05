Fenerbahçe Beko şov yaptı! Maccabi Playtika’i parçaladı

THY EuroLeague'in 19. haftasında F.Bahçe Beko, güvenlik gerekçesiyle İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaştı. 2. çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Sarı-Lacivertliler, rakibini sahadan sildi.

İlk periyot 22-22 bitti. İkinci çeyrekte Fenerbahçe, rakibini 9 sayıda tutarken 35 sayı buldu. Son iki çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen temsilcimiz, Maccabi'yi tam 35 sayı farkla devirdi. Sarı-Lacivertliler, 11. zaferini aldı. Tel Aviv ise 8. kez yenildi. Koç Jasikevicius'un ülkesindeki maçta F.Bahçe'ye büyük destek vardı.