Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Sarı- Kırmızılılar'a sezon başında transfer olan tecrübeli oyuncu Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.