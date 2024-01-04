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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech’in, Erden Timur’a "Afrika Kupası sonrası takıma dönmeyeceğim" dediği iddia edildi. Öte yandan Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Galatasaray’da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Sarı- Kırmızılılar'a sezon başında transfer olan tecrübeli oyuncu Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Ziyech'in bu görüşmede, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi. Bu gelişme üzerine ayrılık kararı alındı. Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor. Sarı-Kırmızılılar Ziyech'i elden çıkartarak en azından maaş yükünden kurtulacak.

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