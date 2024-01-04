İki isme garantör oldu: Edin Dzeko sadece forvet ve kaptan değil aynı zamanda sportif direktör

Bu sezon Fenerbahçe'de 22 maçta 16 gol, 2 asist üreten Edin Dzeko, kulübüne sadece saha içinde değil, saha dışında da katkı sunmaya devam ediyor. Dzeko, golcülüğü ve kaptanlığının yanına bir de sportif direktörlüğü ekledi.

RADE KRUNIC'İ İKNA ETTİ

İtalyan ekibi Milan'da oynayan Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic bir süredir Kanarya'nın transfer gündeminde yer alıyor. Vatandaşı ile görüşmeler yapan tecrübeli golcü, Krunic'in transferinde yol alınmasındaki en büyük etkenlerden biri durumunda. Dzeko'nun, 30 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili referanslar verdiği öğrenildi. Kanarya'nın kaptanının, Krunic'ten sonra hedefine Atletico Madrid'den Stefan Savic'i koyduğu gelen haberler arasında.