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Carlo Ancelotti Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile konuştu: "Üzülme sıra sana da gelecek"

Mallorca maçı sonrası Arda Güler’i kenara çeken Carlo Ancelotti, “Bugün senin günün değilmiş. Ama sakın üzülme. Yakında sana da sıra gelecek” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Carlo Ancelotti Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile konuştu: Üzülme sıra sana da gelecek

LA Liga'da Real Madrid'in Mallorca'yı 1-0 yendiği maçta kulübede olmasına rağmen dakika almayan Arda Güler ile teknik patron Carlo Ancelotti soyunma odasında özel olarak görüştü.

İtalyan teknik adamın Arda'ya "Bugün senin günün değilmiş. Ama sakın üzülme. Yakında sıra sana da gelecek. Bugün Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın. Kısa sürede sahada olacaksın" ifadelerini kullandı.

Ancelotti ayrıca maç sonunda da "Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği" diye konuştu.

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