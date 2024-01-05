Carlo Ancelotti Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile konuştu: "Üzülme sıra sana da gelecek"

LA Liga'da Real Madrid'in Mallorca'yı 1-0 yendiği maçta kulübede olmasına rağmen dakika almayan Arda Güler ile teknik patron Carlo Ancelotti soyunma odasında özel olarak görüştü.

İtalyan teknik adamın Arda'ya "Bugün senin günün değilmiş. Ama sakın üzülme. Yakında sıra sana da gelecek. Bugün Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın. Kısa sürede sahada olacaksın" ifadelerini kullandı.