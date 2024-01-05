Brooklyn Nets Koçu Jacque Vaughn Alperen Şengün hakkında konuştu: "Onu savunmak imkansız"

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 112-101'lik skorla mağlup etti. Ligde 17. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen Şengün, 34 dakika süre aldığı maçta 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı ve maçın en skorer ismi oldu.
Takımda ayrıca Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist ve Jalen Green 14 sayı, 8 ribaund ile galibiyete katkı verdi. Maç sonrası Alperen Şengün hakkında açıklamalarda bulunan Brooklyn koçu Jacque Vaugn" Almamız gereken riskler vardı. Çünkü Alperen Şengün'le birebir oynayamazsınız, yapamazsınız. O çok iyi. Philadelphia ona ikili sıkıştırma getirdi, diğer takımlar getirdi. İkili sıkıştırma yapmayan takımlara karşı ise sayı attı. Bu yüzden bu tercihi maçta yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
ALPEREN ŞENGÜN: KÖTÜ OYNAMA RİSKİM YOK
Alperen Şengün, "Ailem burada, her yıl yanıma geliyorlar. Onlar gelince düzenim daha iyi oluyor. Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak, ki kızıyor da. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde söylemleri oluyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok" dedi.