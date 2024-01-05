Brooklyn Nets Koçu Jacque Vaughn Alperen Şengün hakkında konuştu: "Onu savunmak imkansız"

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 112-101'lik skorla mağlup etti. Ligde 17. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen Şengün, 34 dakika süre aldığı maçta 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı ve maçın en skorer ismi oldu.

Takımda ayrıca Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist ve Jalen Green 14 sayı, 8 ribaund ile galibiyete katkı verdi. Maç sonrası Alperen Şengün hakkında açıklamalarda bulunan Brooklyn koçu Jacque Vaugn" Almamız gereken riskler vardı. Çünkü Alperen Şengün'le birebir oynayamazsınız, yapamazsınız. O çok iyi. Philadelphia ona ikili sıkıştırma getirdi, diğer takımlar getirdi. İkili sıkıştırma yapmayan takımlara karşı ise sayı attı. Bu yüzden bu tercihi maçta yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.