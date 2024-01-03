Trabzonspor’dan Stefano Denswil açıklaması!

Trabzonspor resmi internet sitesinden Stefano Denswill'in sakatlandığına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir." denildi.

İşte o açıklama;

"Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

STEFANO DENSWİL KİMDİR?

Stefano Denswil, Hollandalı profesyonel bir futbolcudur. 7 Mayıs 1993 tarihinde Amsterdam, Hollanda'da doğmuştur. Ana pozisyonu stoper olarak bilinir, ancak zaman zaman sol bek olarak da görev yapmıştır.

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Denswil, 2012 yılında Ajax'ın A takımına yükselerek profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır. Ajax'da oynadığı dönemde Eredivisie şampiyonluğu yaşamıştır.

Denswil, daha sonra Club Brugge'ye transfer olmuş ve Belçika ekibinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Club Brugge ile Belçika Pro League şampiyonlukları yaşamıştır. Oyun stiline güçlü defansif katkıları ve topa hakim yetenekleriyle bilinir.