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Galatasaray'da 1 devir sona eriyor! Muslera'nın yeni takımını duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusuydu. Bu doğrultuda Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı Uruguay basınının manşetlerinde yer aldı. Efsane ismin yeni takımı da duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 09:30 Güncelleme 03 Ocak 2024, 09:30
Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılılarda 13'üncü sezonunun geçiren Uruguaylı eldiven, bu sezonda da performansıyla göz doldurmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Başarılı file bekçisi ilerleyen yaşına rağmen üstün bir performans sergilemeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 37 yaşındaki kaleci sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Uzun yıllardır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!

Fernando Muslera, uzun süren kariyerinin ardından Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan sözleşme sorusuna cevap vermemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Muslera, sözleşme konusuna girmeyerek maça odaklandığını söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİYOR!

Deneyimli file bekçisi, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Uruguay basınında yer alan habere göre; Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Nando'nun yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Fernando Muslera'nın sezon sonunda profesyonel olduğu eski kulübü Club Nacional'e transfer olacağı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Deneyimli eldiven, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 484 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

37 yaşındaki file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 516 gole engel olamazken 173 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Muslera, sarı-kırmızılı forma ile bir kez de gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular
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