Galatasaray’da 1 devir sona eriyor! Muslera’nın yeni takımını duyurdular

Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.
Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.
Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılılarda 13'üncü sezonunun geçiren Uruguaylı eldiven, bu sezonda da performansıyla göz doldurmayı başardı.
Başarılı file bekçisi ilerleyen yaşına rağmen üstün bir performans sergilemeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 37 yaşındaki kaleci sürpriz bir transfere hazırlanıyor.
2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Uzun yıllardır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!
Fernando Muslera, uzun süren kariyerinin ardından Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.
Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Manchester United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan sözleşme sorusuna cevap vermemişti.
Muslera, sözleşme konusuna girmeyerek maça odaklandığını söylemişti.
SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİYOR!
Deneyimli file bekçisi, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Uruguay basınında yer alan habere göre; Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Nando'nun yeni takımı belli oldu.
Fernando Muslera'nın sezon sonunda profesyonel olduğu eski kulübü Club Nacional'e transfer olacağı kaydedildi.
Deneyimli eldiven, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 484 maça çıktı.
37 yaşındaki file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 516 gole engel olamazken 173 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.
Muslera, sarı-kırmızılı forma ile bir kez de gol sevinci yaşadı.