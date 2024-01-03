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Fırtına ara transfere odaklandı! 6 futbolcunun sözleşmesi sona erdi: Büyük değişim başlıyor

Trabzonspor şimdi ara transfere odaklandı. Ancak sezon sonunda ise 6 futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi büyük bir değişimi beraberinde getirecek...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Fırtına ara transfere odaklandı! 6 futbolcunun sözleşmesi sona erdi: Büyük değişim başlıyor

Trabzonspor'un ara transfer dönemi için planı az ancak nokta atışı transfer yapabilmek. Buna karşın Abdullah Avcı, yönetime yaptığı sunumda devre arasında yapılacak olan transferlerin ağırlıklı olarak bu sezonunun kalan bölümü için değil gelecek sezonu kurtaracak şekilde yapmak olduğunu dile getirdi.



Başkan Ertuğrul Doğan da ara transfer döneminde kısmi ancak sezon sonunda ise önemli bir transfer planlamasına gireceklerini dile getirmişti. Trabzonspor'da Onuachu, Pepe, Berat, Mehmet Can, Bakasetas ve Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Direkt olarak ayrılması muhtemel bu 6 oyuncunun yerine ve muhtemel diğer ayrılıklara da bağlı olarak devre arasında belirli oranda ama sezon sonunda köklü bir transfer değişimine girişilmesi bekleniyor.

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