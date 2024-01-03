Salzburger Nachrichten gazetesine göre; 22 yaşındaki Sırp savunmacı, Roma , Juventus ve Brighton gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin de radarında bulunuyor. Gazete, Pavlovic'in Ocak ayında Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynamaya hazır olduğunu ve kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini bildirdi.







Gazete, Salzburg'un geçen kış da Pavlovic için teklifler aldığını ancak bunları geri çevirdiğini de hatırlattı. Pavlovic'in değerinin yükselmesi ve şu an 25 milyon Euro civarında olması, onu çok pahalı bir transfer haline getirdi. 22 yaşında ve 1.94 boyunda olan Sırp stoper için Salzburg'un pazarlığa yanaşmadığı da iddialar arasında. Genç yaşına rağmen 32 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Pavlovic bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 21 maçta Salzburg için sahaya çıkan Sırp stoper bu maçlarda 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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