ÖZEL | Galatasaray’a yeni Matador! Angelino yerine dünya yıldızı

OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ Sezon başında Leipzig'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Angelino, 20 maç oynaması halinde bonservisiyle transfer olacaktı.

Aslan, bu transfer için 6 milyon euro ödeyecekti ancak İspanyol sol bek 19 maçını doldurmasının ardından bir daha yeşil sahaya ayak basamadı.

Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan kafilesine de dahil edilmeyen Angelino ile ipler tamamen kopmuş durumda.

SOLA YENİ MATADOR! Galatasaray, sol bek pozisyonu için yeni bir yıldız arayışında. Takım, Angelino ile yollarını ayırma kararı aldıktan sonra, bu pozisyon için dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların gündeminde İspanyol futbolcu Sergio Reguilon bulunuyor.