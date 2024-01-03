ÖZEL | Galatasaray’a yeni Matador! Angelino yerine dünya yıldızı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ
Sezon başında Leipzig'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Angelino, 20 maç oynaması halinde bonservisiyle transfer olacaktı.
Aslan, bu transfer için 6 milyon euro ödeyecekti ancak İspanyol sol bek 19 maçını doldurmasının ardından bir daha yeşil sahaya ayak basamadı.
Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan kafilesine de dahil edilmeyen Angelino ile ipler tamamen kopmuş durumda.
SOLA YENİ MATADOR!
Galatasaray, sol bek pozisyonu için yeni bir yıldız arayışında. Takım, Angelino ile yollarını ayırma kararı aldıktan sonra, bu pozisyon için dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların gündeminde İspanyol futbolcu Sergio Reguilon bulunuyor.
YENİ DURAĞI İSTANBUL MU?
Reguilon, Manchester United forması altında beklenen performansı gösteremeyince, Tottenham'a geri dönme ihtimali gündeme gelmişti. Ancak, son gelişmelere göre Galatasaray'ın, bu yetenekli sol beki kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. İspanyol oyuncunun, yeni bir meydan okuma arayışında olduğu ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.
REGUİLON İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Galatasaray yönetimi, takımın defans hattını güçlendirmek adına Reguilon'u transfer etmek için stratejik bir plan izliyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun menajeri ve Tottenham ile yakın zamanda bir araya gelerek, transferin detayları üzerinde görüşmeler yapacak. Sarı kırmızılı taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının savunmasının önemli ölçüde güçleneceğini düşünüyor.
HÜCUMA DA KATKI SAĞLAYACAK
Galatasaray, son yıllarda yaptığı akıllı transferlerle dikkat çekiyor. Sergio Reguilon ise Manchester United ve Tottenham gibi büyük kulüplerde oynamış, yeteneği ve tecrübesiyle tanınan bir oyuncu. Sol bek pozisyonunda hücuma yönelik oyun tarzıyla bilinen Reguilon, Galatasaray'ın oyun yapısına önemli katkılar sağlayabilir.