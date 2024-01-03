Galatasaray’da 2 yıldız yolcu! Aynı takıma gidiyorlar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu olduğu sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.
MALİ AÇIDAN SIKINTILAR BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıramayan ve dev bir gelirden olan Aslan'da maddi açıdan sıkıntılar baş göstermeye başladı.
Galatasaray'da başta Hakim Ziyech ve Zaha'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve kulübe ihtar çektiği öğrenildi.
Ziyech'in bu nedenden dolayı sakat olduğunu belirterek maçlara çıkmadığı da gelen iddialar arasında.
Konyaspor'un da Abdülkerim Bardakcı transferinden olan alacaklarını alamadığı için Galatasaray'a ihtarname gönderdiği açıklanırken, Yusuf Demir'in de maaşını alamadığı için kulübü şikayet ettiği belirtildi.
2 AYRILIK BİRDEN!
Öte yandan Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda birçok oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalara başladı.
Galatasaray'da sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Hakim Ziyech ve Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen Angelino ile yollar ayrılacak.
İki oyuncunun performanslarından memnun olmayan yönetim, devre arasında bu isimlerle sözleşmelerini feshetmek istiyor.
AJAX YOLCUSU KALMASIN
Hakim Ziyech ve Angelino'ya Hollanda Ligi'nden Ajax talip oldu. Ajax, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hakim Ziyech ve Angelino'yu satması halinde maaş ödemeleri konusunda rahatlaması bekleniyor.
İKİ İSMİN PERFORMANSI
Hakim Ziyech, Galatasaray'da çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Angelino ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.