Galatasaray’da 2 yıldız yolcu! Aynı takıma gidiyorlar

Galatasaray'da başta Hakim Ziyech ve Zaha'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

Ziyech'in bu nedenden dolayı sakat olduğunu belirterek maçlara çıkmadığı da gelen iddialar arasında.

Konyaspor'un da Abdülkerim Bardakcı transferinden olan alacaklarını alamadığı için Galatasaray'a ihtarname gönderdiği açıklanırken, Yusuf Demir'in de maaşını alamadığı için kulübü şikayet ettiği belirtildi.

2 AYRILIK BİRDEN! Öte yandan Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.