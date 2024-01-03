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Galatasaray'da 2 yıldız yolcu! Aynı takıma gidiyorlar

Transfer döneminin yaklaşmasıyla Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılıklar da yaşanacak. Bu doğrultuda iki yıldız ile yollar ayrılacak. İki isme de aynı dev takım talip oldu. İşte yaşanan son gelişmeler ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:03 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:03
Galatasaray’da 2 yıldız yolcu! Aynı takıma gidiyorlar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu olduğu sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

MALİ AÇIDAN SIKINTILAR BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıramayan ve dev bir gelirden olan Aslan'da maddi açıdan sıkıntılar baş göstermeye başladı.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Galatasaray'da başta Hakim Ziyech ve Zaha'nın bu durumdan rahatsız olduğu ve kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Ziyech'in bu nedenden dolayı sakat olduğunu belirterek maçlara çıkmadığı da gelen iddialar arasında.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Konyaspor'un da Abdülkerim Bardakcı transferinden olan alacaklarını alamadığı için Galatasaray'a ihtarname gönderdiği açıklanırken, Yusuf Demir'in de maaşını alamadığı için kulübü şikayet ettiği belirtildi.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

2 AYRILIK BİRDEN!

Öte yandan Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Bu doğrultuda birçok oyuncu ile temas kuran sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalara başladı.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

Galatasaray'da sezon başında Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Hakim Ziyech ve Leipzig'den kiralık olarak transfer edilen Angelino ile yollar ayrılacak.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

İki oyuncunun performanslarından memnun olmayan yönetim, devre arasında bu isimlerle sözleşmelerini feshetmek istiyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

AJAX YOLCUSU KALMASIN

Hakim Ziyech ve Angelino'ya Hollanda Ligi'nden Ajax talip oldu. Ajax, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hakim Ziyech ve Angelino'yu satması halinde maaş ödemeleri konusunda rahatlaması bekleniyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!

İKİ İSMİN PERFORMANSI

Hakim Ziyech, Galatasaray'da çıktığı 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Angelino ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Hakim Ziyech ve Angelino Ajax yolcusu!
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