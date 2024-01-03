27 DAKİKA YETTİ

23 sayı farkla kazandıkları Pistons maçında 27 dakika süre alan milli basketbolcumuz mücadelede 26 sayı, 4 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. 3 kez top çalan Şengün, 13'te 9 da saha içi isabeti yakaladı. Takımı farka koştuğu için son çeyrekte oynamayan Şengün böylece son maçlardaki etkili performansını da sürdürdü. Son 9 karşılaşmada 25 sayı, 9.2 ribaunt ve 5.3 asist ortalaması yakalayan milli basketbolcumuz, tek çeyrekte 20 sayı attığı Pistons maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.





KENDİM GİBİYDİM

Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Alperen Şengün ilk yarıda kötü oynadığını belirtirken, "Kötü geçen ilk yarı sonrası oyunumu yukarıya taşımam gerektiğini biliyordum. Kendim gibi oynadım ve bunu başardım" dedi. Son 6 maçtır 20 sayı ve üstünde attığının hatırlatılması üzerine de milli basketbolcu, "Ailem buraya geldi. Onlardan güç çalıyorum ve gerçekten çok çalışıyorum. Bu da maçlara yansıyor" diye konuştu.





ALPEREN BÜYÜK BİR GÜÇ

Milli yıldız Alperen Şengün'ün performansı Houston Rockets koçu Ime Udoka'yı da sevindirdi. Mücadelenin ardından Şengün ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen Udoka, "Maçta işleri basit tutmasını ve faul aldırmaya çalışmamasını söyledim. Bunu başardı. Alperen bizim için büyük bir güç" diye konuştu.



RAKİP KOÇ BİLE ÖVDÜ

Alperen Şengün'ün muazzam performansıyla ile ilgili Detroit koçu Monty Williams çarpıcı bir ifade kullandı. Williams, "Alperen Şengün, bu ligde pivot bölgesinde savunmacıyı sırtına alarak top isteyen en iyi oyunculardan biri olabilir. Jokic, Embiid ve Alperen bence öyle" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN