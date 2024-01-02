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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar yolların ayrılacağı isimler de merak konusu. Kanarya bu doğrultuda kadroda düşünmediği isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 13:04 Güncelleme 02 Ocak 2024, 13:04
Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, kadrosunu genişletmek için transferde düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Sarı lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Öte yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ!

26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

ADA YOLU GÖRÜNDÜ!

Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'inin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Hull City'li yetkililerin 1 hafta içinde İstanbul'da olacağı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

CRESPO'YA ALMANYA'DAN TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'de son dönemde yeniden bir çıkış yakalayan ve ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Avrupa'nın önemli bir takımı talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Bundesliga'nın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Alman kulübünün ilk etapta yapacağı teklifinin ne kadar olduğu ise henüz net değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları
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