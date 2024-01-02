Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor.

Alman kulübünün ilk etapta yapacağı teklifinin ne kadar olduğu ise henüz net değil.

Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.