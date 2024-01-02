Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İşte yeni takımları

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.
Sarı lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi.
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ!
26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi.
Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.
Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.
Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ADA YOLU GÖRÜNDÜ!
Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu.
Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'inin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.
27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı.
Hull City'li yetkililerin 1 hafta içinde İstanbul'da olacağı da gelen haberler arasında.
CRESPO'YA ALMANYA'DAN TALİP ÇIKTI
Fenerbahçe'de son dönemde yeniden bir çıkış yakalayan ve ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Avrupa'nın önemli bir takımı talip oldu.
Bundesliga'nın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor.
Alman kulübünün ilk etapta yapacağı teklifinin ne kadar olduğu ise henüz net değil.
Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.
Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.