Kulübeye bir türlü ısınamadı! Belçikalı yıldız Batshuayi’a takımda kalmayı isteyip istemediği sorulacak

Fenerbahçe 'de Michy Batshuayi belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Son oynadığı maçta Kayserispor 'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.





Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var. Ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir" mesajını vereceği belirtiliyor. Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.