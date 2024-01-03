Kartal hocasına kavuşuyor! Genesio’dan olumlu yanıt alamayan Beşiktaş Hollandalı hoca ile büyük oranda anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözülüyor... Birçok konuda anlaşma sağlanan Bruno Genesio'un kesin kararını vermemesi sonrası harekete geçen Siyah-Beyazlılar'da çok sürpriz bir gelişme yaşandı.





Yönetim son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 2.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgilere göre Hollandalı hoca ile üç gün önce masaya oturan yönetim işi imza aşamasına getirdi. Aradaki ufak pürüzlerin çözülmesi durumunda Bronckhorst'un kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.