Kartal hocasına kavuşuyor! Genesio’dan olumlu yanıt alamayan Beşiktaş Hollandalı hoca ile büyük oranda anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözülüyor... Birçok konuda anlaşma sağlanan Bruno Genesio'un kesin kararını vermemesi sonrası harekete geçen Siyah-Beyazlılar'da çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözülüyor... Birçok konuda anlaşma sağlanan Bruno Genesio'un kesin kararını vermemesi sonrası harekete geçen Siyah-Beyazlılar'da çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yönetim son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 2.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgilere göre Hollandalı hoca ile üç gün önce masaya oturan yönetim işi imza aşamasına getirdi. Aradaki ufak pürüzlerin çözülmesi durumunda Bronckhorst'un kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ÖNEMLİ BAŞARILARI VAR
Futbolculuk kariyerinde çok önemli başarılara imza atan Bronckhorst teknik adamlığa 2015 yılında ülkesinin takımlarından Feyenoord'ta başladı. Performansıyla büyük alkış alan tecrübeli hoca, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kaldırdı. Ardından kısa süren bir Çin macerası yaşayan Bronckhorst, 2021 yılında Rangers'la anlaşıp Avrupa'ya geri döndü. İskoç ekibini 2022'de UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıyan Bronckhorst, İskoçya Kupası'nı da kazandı. Ancak lig şampiyonluğu Celtic'e kaptırılınca Hollandalı teknik adam ile Rangers'ın birlikteliği sona erdi.