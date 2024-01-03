SON DAKİKA

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir.



Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz. — TFF (@TFF_Org) January 3, 2024

Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979 Samsun doğumlu Mete Kalkavan, 1999 yılında İstanbulspor - Altay arasında oynanan PAF Ligi maçında 1. yardımcı hakem olarak görev aldı ve hakemlik kariyeri resmi olarak başladı.

İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçı olan Kalkavan, orta hakem olarak ise ilk kez 2011 yılındaki Gençlerbirliği-Konyaspor maçında görev yaptı.

2012 yılında FIFA kokartı takan Kalkavan, 2015/16 sezonu öncesi TFF ilşe profesyonel sözleşme imzalamıştı.