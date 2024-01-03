Brezilya’nın yükselen yıldızı Fenerbahçe’ye! O özelliği dikkat çekti

2019 yılında Palmeiras'ın altyapısından A takıma yükselen Menino, kısa sürede Brezilya'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi. 2021 yılında Palmeiras ile Libertadores Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe, Menino'yu kadrosuna katmak için Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor.

10 MİLYON EURO İSTENİYOR! Menino'nun transferi için Fenerbahçe'nin Palmeiras ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Palmeiras, Menino için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe, bu bonservis bedelini ödeyebilecek güçte ancak ekonomik zorluklar nedeniyle, Menino'yu kiralama yoluyla da kadrosuna katmayı düşünebilir.