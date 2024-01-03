Brezilya’nın yükselen yıldızı Fenerbahçe’ye! O özelliği dikkat çekti

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.
Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.
Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.
Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor.
Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.
Sarı lacivertliler orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı takımdan göndermenin planlarını yapıyor.
Fenerbahçe bu iki ismin yerine ilk olarak Rade Krunic ismini transfer etmek istiyor.
Kanarya, aynı zamanda Brezilya'dan sürpriz bir ismin de peşinde düştü.
MENINO HAMLESİ
Fenerbahçe, orta saha transferi için Palmeiras'tan Gabriel Menino ile ilgileniyor.
Fenerbahçeli kurmaylar 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Palmeiras ile temasa geçti. Menino'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan Menino, 6 numara ve sağ bekte de oynayabiliyor. Kariyerinde 194 maça çıkan Menino, 15 gol attı ve 17 asist yaptı.
2019 yılında Palmeiras'ın altyapısından A takıma yükselen Menino, kısa sürede Brezilya'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi. 2021 yılında Palmeiras ile Libertadores Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.
Fenerbahçe, Menino'yu kadrosuna katmak için Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Menino'nun transferi için Fenerbahçe'nin Palmeiras ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Palmeiras, Menino için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe, bu bonservis bedelini ödeyebilecek güçte ancak ekonomik zorluklar nedeniyle, Menino'yu kiralama yoluyla da kadrosuna katmayı düşünebilir.
GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR!
Menino, genç yaşına rağmen deneyimli bir oyuncu. Palmeiras ile çıktığı 194 maçta, hem merkez orta sahada hem de sağ bekte görev yaptı. Bu pozisyonlarda gösterdiği performansla, Brezilya'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi.
Menino, güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve tekniği ile öne çıkıyor. Ayrıca, hem hücum hem de savunmada etkili olabilen bir oyuncu.
Fenerbahçe, Menino'yu kadrosuna katması halinde, orta sahada önemli bir güç kazanacak. Menino, takımın hücum gücünü artırırken, savunmada da daha kompakt bir oyun oynamasını sağlayacak.