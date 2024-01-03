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Brezilya'nın yükselen yıldızı Fenerbahçe'ye! O özelliği dikkat çekti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem transfer. Orta sahayı daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kanarya, Rade Krunic ile birlikte flaş bir ismi gündemine aldı. Brezilya'nın yükselen yıldızı olarak dikkat çeken ismin için sarı lacivertliler girişimlere başladı. Peki bu isim kim? İstenen bonservis bedeli ne? Fenerbahçe'ye transfer olursa nasıl katkı sağlar? İşte Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:04 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:04
Brezilya’nın yükselen yıldızı Fenerbahçe’ye! O özelliği dikkat çekti

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Sarı lacivertliler orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı takımdan göndermenin planlarını yapıyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe bu iki ismin yerine ilk olarak Rade Krunic ismini transfer etmek istiyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Kanarya, aynı zamanda Brezilya'dan sürpriz bir ismin de peşinde düştü.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

MENINO HAMLESİ

Fenerbahçe, orta saha transferi için Palmeiras'tan Gabriel Menino ile ilgileniyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçeli kurmaylar 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Palmeiras ile temasa geçti. Menino'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Menino, 6 numara ve sağ bekte de oynayabiliyor. Kariyerinde 194 maça çıkan Menino, 15 gol attı ve 17 asist yaptı.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

2019 yılında Palmeiras'ın altyapısından A takıma yükselen Menino, kısa sürede Brezilya'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi. 2021 yılında Palmeiras ile Libertadores Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe, Menino'yu kadrosuna katmak için Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

10 MİLYON EURO İSTENİYOR!

Menino'nun transferi için Fenerbahçe'nin Palmeiras ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Palmeiras, Menino için 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe, bu bonservis bedelini ödeyebilecek güçte ancak ekonomik zorluklar nedeniyle, Menino'yu kiralama yoluyla da kadrosuna katmayı düşünebilir.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Menino, genç yaşına rağmen deneyimli bir oyuncu. Palmeiras ile çıktığı 194 maçta, hem merkez orta sahada hem de sağ bekte görev yaptı. Bu pozisyonlarda gösterdiği performansla, Brezilya'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Menino, güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve tekniği ile öne çıkıyor. Ayrıca, hem hücum hem de savunmada etkili olabilen bir oyuncu.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe, Menino'yu kadrosuna katması halinde, orta sahada önemli bir güç kazanacak. Menino, takımın hücum gücünü artırırken, savunmada da daha kompakt bir oyun oynamasını sağlayacak.

Brezilya’nın yükselen yıldızı Gabriel Menino Fenerbahçe’ye!
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