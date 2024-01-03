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Cimbom başarısı! 2023 yılında derbilerde 16 puan toplayarak ezeli rakiplerine büyük fark attı

Galatasaray, 2023 yılında derbilerde 16 puan toplayarak ezeli rakiplerine büyük fark attı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM yurttan ve dünayadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Cimbom başarısı! 2023 yılında derbilerde 16 puan toplayarak ezeli rakiplerine büyük fark attı

Galatasaray 2023 yılında fırtına gibi esti... Sarı-Kırmızılılar, geride bıraktığımız yılı Süper Lig şampiyonluğu ile tamamlarken istatistiklerde de rakiplerine büyük fark attı. Cimbom, 2023 yılında oynadığı 7 derbide 16 puan topladı. Ezeli rakiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise derbilerde 7'şer puan elde etti. 2023'te en çok puan toplayan takım da Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar geride kalan yılda 99 puan toplayarak zirveyi kimseye kaptırmadı. Galatasaray savunma istatistikleriyle de rakiplerini kıskandırdı. Sarı-Kırmızılılar 2023 yılında Süper Lig'de kalesinde sadece 23 gol gördü ve bu istatistikle de rakiplerini geride bıraktı. İkinci sırada Beşiktaş (33) ve 3. sırada ise Fenerbahçe (39) yer aldı.


İKİ KULÜBÜN DE ONAYI ALINDI!
Türkiye Futbol Federasyonu 29 Aralık'ta ertelenen Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı. TFF'den "Maçın Riyad'da oynanması teklifi SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır" bilgisi verildi.



FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ'A KAYBETTİ
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında F.Bahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenildi. Sarı-Lacivertliler'de Nigel Hayes 21, Scottie Wilbekin 14 sayıyla oynadı. Konuk ekipte Joel Bolomboy 24, Rokas Giedraitis 19 sayıyla yıldızlaştı. Bu kulvarda üst üste son 4 maçını kazanan F.Bahçe, 8. yenilgisini yaşadı. Kanarya yarın 20.45'te Maccabi ile Litvanya'da karşılaşacak.



ASKER BÜLENT DEĞİL ARTIK GENERAL BÜLENT
Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun imza töreninde, "İyi ki Sivas'a geldim. Kağıda olan imza 1 saniyelik, gönül imzası ömürlüktür. 3-4 mevkiye transfer yapacağız. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Bir zamanlar, 'Asker Bülent' diyorlardı. Şimdi yöneteniz. Artık General Bülent var" dedi.



ENES ÜNAL 223 GÜN SONRA DÖNDÜ
Mayıs 2023'te sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, tam 223 gün sonra sahalara geri döndü. Getafe formasıyla Rayo Vallecano maçına çıkan Enes, 69. dakikada oyuna girdi. Getafe maçı 2-0 kaybetse de Enes'in 7,5 ay sonra geri dönmesi sevinçle karşılandı. 26 yaşındaki yıldızın EURO 2024'te forma giymesi bekleniyor.

ONANA FRANSA YOLCUSU
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Jean Onana'yı Fransa Ligue 2'den bazı takımların kiralamak istediği ifade edildi. 23 yaşındaki oyuncunun ara transferde ayrılması bekleniyor.


SEMİH YUVADA KALDI
Son dönemlerde adı Avrupa takımlarıyla da anılmaya başlayan Beşiktaş'ın genç hücum oyuncusu Semih Kılıçsoy yuvada kaldı. 2028 yılına kadar kontratı uzatılan 19 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 2 gollük katkı sundu.


HASAN ARAT'A SÜRPRİZ ZİYARET
Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, Kulüp Hasan Arat'ı Tüpraş Stadı'nda ziyaret etti. Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, seçimleri kazanan Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.


GHEZZAL ŞANS BULABİLİR
Beşiktaş'ta affedilen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 31 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın teknik direktör Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde Kasımpaşa maçında oynabileceği öğrenildi. Maç eksiği bulunan tecrübeli futbolcunun maçın gidişatına göre son bölümde şans bulabileceği ifade ediliyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Cezayirli oyuncunun takımdaki geleceği yeni gelecek hocanın vereceği karar ile şekillenecek.


ICARDİ'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR!
Cimbom'un kapısı son günlerde Icardi için çalıyor. Suudi Arabistan kulüpleri devre arası transfer döneminde de kendilerinden sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Sarı-Kırmızılılar'ın golcü ismi Icardi'ye kancayı takan Suudi kulüpleri resmi teklifi iletmek için gün sayıyor. Al Ahli ve Al Ittihad, Arjantinli golcüyü istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor.




VE DAVİNSON GERİ DÖNÜYOR
G.Saray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle son 4 Süper Lig maçında forma giymedi. Tecrübeli oyuncu çalışmalara başladı. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 7 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.


ABDÜLKERİM İÇİN İHTAR ÇEKTİK
Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı bir televizyon yayınında, Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacakları nedeniyle Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi. Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.


KAZIMCAN'A YOL GÖRÜNDÜ
Cimbom'da devre arasında yerli bir sol bek alınması gündemde. Takviye yapılması durumunda Kazımcan Karataş'ın başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. 20 yaşındaki sol bekin daha fazla süre alıp kendini geliştirmesi bekleniyor. Yönetim de Kazımcan için kulüp arayışlarına geçti.



FATİH TERİM MORUTAN'I İSTİYOR
Panathınaıkos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Olimpiu Morutan için harekete geçti. Morutan, bu sezon Ankaragücü formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Bu arada Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk sınavında bugün saat 22.00'de PAS Giannina'ya karşı sınav verecek.



BOEY İLE BİR KEZ DAHA
G.Saray'da Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Fransız oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif aldığı için sözleşme teklifine henüz net cevap vermedi. Galatasaray Yönetimi'nin Boey'un menajeriyle bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği ve yıldız oyuncunun nihai kararını öğreneceği öğrenildi. Sacha Boey'un geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon Euro olan piyasa değeri 2023'ün sonunda 15.5 milyon Euro'luk artışla 22 milyon Euro'ya çıktı. Fransız yıldız, aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.


DZEKO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
FenerbahçE kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Boşnak golcü yaptığı paylaşıma dikkat çeken bir not bıraktı. "Geçmişten ders al ve asla arkana bakma. Hayallerin önünde... İleri gitmek için tek yol! Büyük hayaller kur, çok çalış, gerçekleştir çünkü gelecek sonsuz olasılıklarla dolu...." Dzeko'nun paylaşımına birçok beğeni geldi.


KJAER TAM BİR EGOYDU
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe flaş açıklamalar yaptı. Aatif "Sivasspor'dan Fenerbahçe gibi bir takıma geldiğiniz zaman soyunma odasında bir anda çok fazla egolu oyuncu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Taraftara oynamak isteyen bazı oyuncular da saha içinde el kol hareketleri yaparak ya da homurdanarak sizi hedef haline getiriyordu. Bunu daha çok savunma oyuncuları yapıyordu. Bu konuda en zirve isim de Simon Kjaer'di. Bir keresinde antrenmanda beni çıldırttı ve antrenmanı durdurduk tartışmak için. Sürekli konuşup el kol hareketi yapıyordu. Baştan aşağı ego" ifadelerini kullandı.


ARDA GÜLER BUGÜN SAHADA!
REAL Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, beklenen müjdeyi dün açıkladı. İtalyan teknik direktör, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in bugünkü Mallorca maçında forma giyebileceğini söyledi. Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak. Çok genç ve geleceği parlak. Yarın (bugün) ona süre vermeye çalışacağım. Olmazsa mutlaka bir sonraki maçta forma giyecek" ifadelerini kullandı.


SAĞ BEKTE SIKI REKAB
SEZON başında Bordo-Mavili takıma transfer olan Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı. Bjelica döneminde 11'in değişmezi olan gurbetçi futbolcu Abdullah Avcı döneminde de bu istikrarı yakalamıştı. Ancak ligdeki son 4 maçta Avcı, Mehmet Can'ı kulübeye çekip Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra çalışırken Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.

EFES, VALENCİA ÖNÜNDE
ANADOLU Efes THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Pabellon Fuente de San Luis salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.


NADAL 349 GÜN SONRA!
Sakatlıktan dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi. Nadal 349 gün sonra kortlara dönmüş oldu.


ANIL KOÇ BOLUSPOR'DA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı. 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında oynayan Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.


BUCHANAN'I İNTER KAPTI
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter, Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı 7 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Buchanan hem sağ kanat hem de sol kanatta forma giyebiliyor.

ANGELINO İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Cimbom sezon başında İspanyol sol bek Angelino'yu büyük umutlarla transfer etti ancak beklediği verimi alamadı. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine ise 1 maç kaldı. Gözden çıkarılan Angelino, Leipzig'e dönecek.

KATKI VERMEK İSTİYORUM
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Koç, "Çok çalışıp takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum" dedi.


BADZİM MERKEZEFENDİ'DE
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Basket, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Obradoiro'da oynayan 26 yaşındaki Hırvat guard Roko Badzim'i kadrosuna kattı.


GİRESUN'DA GÜLLER DÖNEMİ
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi. Güller, dün sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı.

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