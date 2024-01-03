Cimbom başarısı! 2023 yılında derbilerde 16 puan toplayarak ezeli rakiplerine büyük fark attı





BOEY İLE BİR KEZ DAHA

G.Saray'da Sacha Boey ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Fransız oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif aldığı için sözleşme teklifine henüz net cevap vermedi. Galatasaray Yönetimi'nin Boey'un menajeriyle bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği ve yıldız oyuncunun nihai kararını öğreneceği öğrenildi. Sacha Boey'un geçtiğimiz ocak ayında 6.5 milyon Euro olan piyasa değeri 2023'ün sonunda 15.5 milyon Euro'luk artışla 22 milyon Euro'ya çıktı. Fransız yıldız, aynı zamanda Süper Lig'in en pahalı futbolcusu.



DZEKO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

FenerbahçE kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Boşnak golcü yaptığı paylaşıma dikkat çeken bir not bıraktı. "Geçmişten ders al ve asla arkana bakma. Hayallerin önünde... İleri gitmek için tek yol! Büyük hayaller kur, çok çalış, gerçekleştir çünkü gelecek sonsuz olasılıklarla dolu...." Dzeko'nun paylaşımına birçok beğeni geldi.





KJAER TAM BİR EGOYDU

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe flaş açıklamalar yaptı. Aatif "Sivasspor'dan Fenerbahçe gibi bir takıma geldiğiniz zaman soyunma odasında bir anda çok fazla egolu oyuncu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Taraftara oynamak isteyen bazı oyuncular da saha içinde el kol hareketleri yaparak ya da homurdanarak sizi hedef haline getiriyordu. Bunu daha çok savunma oyuncuları yapıyordu. Bu konuda en zirve isim de Simon Kjaer'di. Bir keresinde antrenmanda beni çıldırttı ve antrenmanı durdurduk tartışmak için. Sürekli konuşup el kol hareketi yapıyordu. Baştan aşağı ego" ifadelerini kullandı.





ARDA GÜLER BUGÜN SAHADA!

REAL Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, beklenen müjdeyi dün açıkladı. İtalyan teknik direktör, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in bugünkü Mallorca maçında forma giyebileceğini söyledi. Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak. Çok genç ve geleceği parlak. Yarın (bugün) ona süre vermeye çalışacağım. Olmazsa mutlaka bir sonraki maçta forma giyecek" ifadelerini kullandı.





SAĞ BEKTE SIKI REKAB

SEZON başında Bordo-Mavili takıma transfer olan Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı. Bjelica döneminde 11'in değişmezi olan gurbetçi futbolcu Abdullah Avcı döneminde de bu istikrarı yakalamıştı. Ancak ligdeki son 4 maçta Avcı, Mehmet Can'ı kulübeye çekip Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra çalışırken Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.



EFES, VALENCİA ÖNÜNDE

ANADOLU Efes THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Pabellon Fuente de San Luis salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.





NADAL 349 GÜN SONRA!

Sakatlıktan dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi. Nadal 349 gün sonra kortlara dönmüş oldu.





ANIL KOÇ BOLUSPOR'DA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı. 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında oynayan Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.





BUCHANAN'I İNTER KAPTI

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter, Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı 7 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Buchanan hem sağ kanat hem de sol kanatta forma giyebiliyor.



ANGELINO İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Cimbom sezon başında İspanyol sol bek Angelino'yu büyük umutlarla transfer etti ancak beklediği verimi alamadı. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine ise 1 maç kaldı. Gözden çıkarılan Angelino, Leipzig'e dönecek.



KATKI VERMEK İSTİYORUM

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Koç, "Çok çalışıp takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum" dedi.





BADZİM MERKEZEFENDİ'DE

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Basket, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Obradoiro'da oynayan 26 yaşındaki Hırvat guard Roko Badzim'i kadrosuna kattı.





GİRESUN'DA GÜLLER DÖNEMİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi. Güller, dün sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı.