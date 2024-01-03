Beşiktaş Dragovic’i listeye aldı! Resmi girişimler başlayacak

Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aybaba, stoper için Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic 'i listeye aldı.





32 yaşındaki futbolcu için Sırp ekibinin nabzı yoklanırken yeni teknik direktörün göreve başlamasının ardından resmi girişimlerın başlayacağı öğrenildi. Temmuz 2021'den bu yana Kızılyıldız forması giyen Avusturyalı stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.