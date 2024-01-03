Aslan’ın eski aşkı depreşti!  Portland’ın Brezilyalı yıldızıyla temasa geçildi

Aslan, geçtiğimiz yıllarda da Brezilyalı orta sahanın transfer için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. Yönetim, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha Evander'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Galatasaray bu transferde oldukça istekli...

7.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Yıldız oyuncunun Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı. Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" dedi. Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki orta saha için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor. Devre arası transfer limitlerini aşmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu yüzden Evander'i ilk etapta kiralamanın planlarını yapıyor