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Antalya’da Sergen Yalçın dönemi başladı! Yalçın net konuştu: Sözleşmeme Beşiktaş’ı koymadım

Antalya’da Sergen Yalçın dönemi başladı. Yalçın, “Hedefimiz ligde yukarı tırmanmak. Beşiktaş ile ilgili sözleşmeme bir madde koydurmadım” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Antalya’da Sergen Yalçın dönemi başladı! Yalçın net konuştu: Sözleşmeme Beşiktaş’ı koymadım

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Sergen Yalçın getirildi. Kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalar yapan Yalçın, dikkati çeken ifadeler kullandı. Akdeniz ekibinden teklif geldiğinde çok heyecanlandığını dile getiren Yalçın, "Yaklaşık 2 senedir ekip olarak görevde değildik. Kısmet buraymış.





Başkan aradığında gerçekten çok heyecanlandık. Doğru bir tercih yaptığımıza inanıyoruz. Hedefimiz Süper Lig'de çıkabildiğimiz kadar yukarılara çıkabilmek olacak" ifadelerini kullandı. Adı Beşiktaş ile de anılan Yalçın, 'Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılırım maddesi var mı?' sorusuna ise "Öyle bir madde sözleşmede yok. Sözleşmeye Beşiktaş'ı koymadım. Böyle maddeler koydurmam" yanıtını verdi.

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