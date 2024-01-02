Sağ beke takviye yapacak olan fırtına sol bek için de oyuncu bakıyor

Geçmişte Flamengo , Saint - Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekiplerinden San Jose forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, 1 Ocak itibariyle serbest kaldı. 31 yaşındaki sol bek oyuncusunun ismi geçtiğimiz sezonda Trabzonspor ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

MENAJERİ DOĞRULADI

Oyuncunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" açıklaması yaptı. Ara transfer döneminde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Trabzonspor'un sol bek pozisyonu için hamle yapması sürpriz olarak tanımlandı. Kariyerinde 390 maçta forma giyen Trauco, 13 gol atarken 40 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 1 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.