Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yeni açıklanacak isme çevrildi. Bir süredir Bruno Genesio ile görüşmeler yapan Kara Kartal'ın Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yeni açıklanacak isme çevrildi. Bir süredir Bruno Genesio ile görüşmeler yapan Kara Kartal'ın Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 57 yaşındaki teknik adamı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Son olarak ülkesinin takımlarından Rennes'i çalıştıran Genesio ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yönetimin, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü Dolmabahçe'deki Kasımpaşa karşılaşmasında yeni teknik direktörünü görmek istediği öğrenildi.
Hücum futbolunu benimseyen Genesio daha önce Beijing Guoan, Lyon, Basençon, Villefranche takımlarında görev aldı. Siyah-Beyazlılar, ligde 17 haftayı 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi ve 29 puan ile 5. sırada bitirdi.