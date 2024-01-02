Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yeni açıklanacak isme çevrildi. Bir süredir Bruno Genesio ile görüşmeler yapan Kara Kartal'ın Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.





Beşiktaş'ın 57 yaşındaki teknik adamı bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Son olarak ülkesinin takımlarından Rennes'i çalıştıran Genesio ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yönetimin, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü Dolmabahçe'deki Kasımpaşa karşılaşmasında yeni teknik direktörünü görmek istediği öğrenildi.