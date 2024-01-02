Ağır sakatlanmıştı! Tayyip Talha Sanuç dönüş için gün sayıyor

Geçtiğimiz sezon Nisan ayında Fenerbahçe ile oynanan mücadelede sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Tayyip Talha, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu sahalara dönmek için gün sayıyor.
Geçtiğimiz sezon Nisan ayında Fenerbahçe ile oynanan mücadelede sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Tayyip Talha, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu sahalara dönmek için gün sayıyor.
Tayyip Talha'nın bu süreçte özel antrenmanlarla, fiziksel olarak güçlü kaldığı öğrenildi. Tedavi sürecinde bireysel antrenör eşliğinde antrenman metodlara uygulayan Sanuç, takım antrenmanlarında da boy göstermeye başladı. Duhuliye. com'un haberine göre maç ve antrenman eksiği bulunan Tayyip Talha'nın ligin kalan bölümünde forma giymesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, maç eksiğini kapatıp ilk 11'deki yerini tekrar almayı hedefliyor.