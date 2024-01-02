Ağır sakatlanmıştı! Tayyip Talha Sanuç dönüş için gün sayıyor

Geçtiğimiz sezon Nisan ayında Fenerbahçe ile oynanan mücadelede sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Tayyip Talha, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu sahalara dönmek için gün sayıyor.