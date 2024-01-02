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Fenerbahçe, Karadağlı tecrübeli stoper için resmi teklifini yaptı

Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’den ilk resmi adım geldi. Fenerbahçe, Karadağlı stoper Savic’e 1.5+1 yıl için 6.5 milyon Euro teklif etti. Kulübü Atletico Madrid’e de 1 milyon Euro bonservis teklifi iletildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Fenerbahçe, Karadağlı tecrübeli stoper için resmi teklifini yaptı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkisi için ilk resmi adımını attı. Sarı-Lacivertliler'in Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic için hem oyuncunun kendisine hem de İspanyol kulübüne teklifini iletti.



Fenerbahçe'nin 1.5+1 yıllık sözleşme için Savic'e toplam 6.5 milyon Euro teklifte bulunurken, kulübü Atletico Madrid'e 1 milyon Euro bonservis önerdi. Savic'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM...
Savic'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak haziranda sözleşmesi sona ereceği için 1 milyon Euro'luk teklifin makul olduğu değerlendiriliyor. Savic'in Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu Atletico Madrid'den ise cevap beklendiği ifade ediliyor.

33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic daha önce Partizan, Manchester City ve Fiorentina formalarını giydi. 72 kez Karadağ Milli Takım formasını terleten Savic bu karşılaşmalarda 9 gole imza attı. Tecrübeli stoperin 2018'deki piyasa değeri ise 40 milyon Euro'ydu.

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