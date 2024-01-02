Fenerbahçe, Karadağlı tecrübeli stoper için resmi teklifini yaptı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper mevkisi için ilk resmi adımını attı. Sarı-Lacivertliler'in Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic için hem oyuncunun kendisine hem de İspanyol kulübüne teklifini iletti.





Fenerbahçe'nin 1.5+1 yıllık sözleşme için Savic'e toplam 6.5 milyon Euro teklifte bulunurken, kulübü Atletico Madrid'e 1 milyon Euro bonservis önerdi. Savic'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.