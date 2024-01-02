Galatasaray’a çılgın gelir! Ödeme sorununa taraftarı üzen önlem

Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro...

ZAHA VE ZIYECH'E SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR!



Takımdan ayrılmaları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan Ligi ekipleri ilgi gösteriyor.

Zaha için çift haneli bonservis bedelleri konuşuluyor.

NELSSON'A MILAN KANCASI!



Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir diğer isim olan Nelsson'a İtalyan devi Milan talip oldu.