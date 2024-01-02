Galatasaray’a çılgın gelir! Ödeme sorununa taraftarı üzen önlem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmesi yönetimi zor durumda bıraktı.
ÇATLAK SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI!
Takımdaki bazı oyunculardan çatlak sesler yükselmeye başladı.
ÖNCELİK OYUNCU SATIŞINDA!
Ocak ayı içinde hem ödeme sorununu çözmek hem de transfere kaynak yaratmak isteyen yönetim önceliği oyuncu satışına verecek.
Teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom'da satış listesine konan oyuncular belirlendi.
Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor.
EN YÜKSEK ÜCRET SACHA BOEY'YE!
Ciddi bonservis hedefleyen Galatasaray'da en yüksek ücret Sacha Boey'ye biçiliyor.
Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro...
ZAHA VE ZIYECH'E SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR!
Takımdan ayrılmaları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan Ligi ekipleri ilgi gösteriyor.
Zaha için çift haneli bonservis bedelleri konuşuluyor.
NELSSON'A MILAN KANCASI!
Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir diğer isim olan Nelsson'a İtalyan devi Milan talip oldu.
Acil stoper arayışına giren Milan'ın Danimarkalı stoperi listesine aldığı iddia edildi.
Ocak ayında veda edilmesi beklenen Nelsson'dan da çift haneli bonservis hedefleniyor.
Bu isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, böylece kasayı rahatlatmayı amaçlıyor.