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Galatasaray'a çılgın gelir! Ödeme sorununa taraftarı üzen önlem

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın mali anlamda başı dertteydi. Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Aslan, bu isimlerin maaşını ödeme noktasında sıkıntılar yaşamaya başladı. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm için harekete geçildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:49 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:49
Galatasaray’a çılgın gelir! Ödeme sorununa taraftarı üzen önlem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmesi yönetimi zor durumda bıraktı.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Büyük umutlarla Devler sahnesinde yarışan sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Gruptan çıkamayarak 12 milyon euro'dan olan Galatasaray'da ödemeler aksadı.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

ÇATLAK SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI!

Takımdaki bazı oyunculardan çatlak sesler yükselmeye başladı.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

ÖNCELİK OYUNCU SATIŞINDA!

Ocak ayı içinde hem ödeme sorununu çözmek hem de transfere kaynak yaratmak isteyen yönetim önceliği oyuncu satışına verecek.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom'da satış listesine konan oyuncular belirlendi.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

EN YÜKSEK ÜCRET SACHA BOEY'YE!

Ciddi bonservis hedefleyen Galatasaray'da en yüksek ücret Sacha Boey'ye biçiliyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro...

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

ZAHA VE ZIYECH'E SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR!

Takımdan ayrılmaları gündeme gelen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan Ligi ekipleri ilgi gösteriyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Zaha için çift haneli bonservis bedelleri konuşuluyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

NELSSON'A MILAN KANCASI!

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü bir diğer isim olan Nelsson'a İtalyan devi Milan talip oldu.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Acil stoper arayışına giren Milan'ın Danimarkalı stoperi listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Ocak ayında veda edilmesi beklenen Nelsson'dan da çift haneli bonservis hedefleniyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak

Bu isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, böylece kasayı rahatlatmayı amaçlıyor.

Galatasaray’a çılgın gelir! Sıkıntı ortadan kalkacak
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