ÖZEL | Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, bu yıl şanssızlığını noktalamak istiyor.
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan Kanarya'da yüzler gülüyor.
Kadıköy'de ezeli rakibi ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler, ikili averajı ise riske attı.
Ligin sondan ikinci haftası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şampiyonluğu bu maça bırakmadan ilan etmek istiyor.
Kanarya, bu doğrultuda gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, tıpkı sezon başında olduğu gibi kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da önem arz ediyor. Yabancı sayısı sınırı aşan Kanarya, bazı isimlerle yolları ayırmanın peşinde.
Bu isimlerin başında ise Michy Batshuayi geliyor. Fenerbahçe, Belçikalı yıldızdan oluşacak boşluğu ise dünyaca ünlü bir isimle doldurmanın planlarını yapıyor.
MARTIAL BOMBASI!
Fenerbahçe, ara transfer döneminin hız kazandığı bu günlerde, Manchester United forması giyen Anthony Martial'ı transfer etmeyi hedefliyor. Takımın stratejisi, sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan bu yetenekli Fransız oyuncuyu, makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak üzerine kurulu.
PRESTİJİ ARTACAK
Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Anthony Martial gibi dünya çapında tanınan bir oyuncuyu transfer ederek takımın ofansif gücünü artırmayı planlıyor. Bu transfer, hem Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında göstereceği performans için önemli bir katkı sağlayacak hem de takımın uluslararası alandaki prestijini artıracak.
GENÇLER İÇİN FIRSAT
Martial'ın Fenerbahçe'ye katılması, takımın lige ve Avrupa kupalarına yaklaşımında yeni bir sayfa açabilir. Bu transfer, diğer oyuncular üzerinde de olumlu bir etki yaratarak takımın genel motivasyon ve performansını yükseltebilir. Ayrıca, Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için de bir öğrenme fırsatı sunacak.
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe yönetimi, Manchester United ile yapılacak müzakerelerde bonservis bedeli konusunda avantajlı bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Martial'ın sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalmış olması, bu transferin daha düşük bir maliyetle gerçekleşmesini sağlayabilir. Böyle bir durum, hem Fenerbahçe'nin bütçesine uygun olacak hem de Martial'ın kariyerine yeni bir yön verebilecek.
BONSERVİS BEDELİ ÖĞRENİLDİ
Manchester United'dan Fred'i transfer eden Fenerbahçe, ardından Altay Bayındır'ı Kırmızı Şeytanlar'a göndermişti. Sarı lacivertliler, İngiliz devi ile kurulan iyi ilişkileri kullanarak transferi düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın bu transfer için ilk teklifi ise 8 milyon euro.
ANTHONY MARTİAL'IN KARİYERİ VE POTANSİYELİ
Anthony Martial, Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği performanslarla tanınan bir forvet. Genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve yeteneklerle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin bu transferle kadrosuna katacağı tecrübe ve dinamizm, takımın hücum hattını güçlendirecek ve yeni taktik olanaklar sunacak.