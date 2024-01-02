ÖZEL | Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha! Ödenecek rakam ortaya çıktı

PRESTİJİ ARTACAK



Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Anthony Martial gibi dünya çapında tanınan bir oyuncuyu transfer ederek takımın ofansif gücünü artırmayı planlıyor. Bu transfer, hem Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında göstereceği performans için önemli bir katkı sağlayacak hem de takımın uluslararası alandaki prestijini artıracak.

GENÇLER İÇİN FIRSAT



Martial'ın Fenerbahçe'ye katılması, takımın lige ve Avrupa kupalarına yaklaşımında yeni bir sayfa açabilir. Bu transfer, diğer oyuncular üzerinde de olumlu bir etki yaratarak takımın genel motivasyon ve performansını yükseltebilir. Ayrıca, Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için de bir öğrenme fırsatı sunacak.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR



Fenerbahçe yönetimi, Manchester United ile yapılacak müzakerelerde bonservis bedeli konusunda avantajlı bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Martial'ın sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalmış olması, bu transferin daha düşük bir maliyetle gerçekleşmesini sağlayabilir. Böyle bir durum, hem Fenerbahçe'nin bütçesine uygun olacak hem de Martial'ın kariyerine yeni bir yön verebilecek.

BONSERVİS BEDELİ ÖĞRENİLDİ



Manchester United'dan Fred'i transfer eden Fenerbahçe, ardından Altay Bayındır'ı Kırmızı Şeytanlar'a göndermişti. Sarı lacivertliler, İngiliz devi ile kurulan iyi ilişkileri kullanarak transferi düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın bu transfer için ilk teklifi ise 8 milyon euro.

ANTHONY MARTİAL'IN KARİYERİ VE POTANSİYELİ



Anthony Martial, Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği performanslarla tanınan bir forvet. Genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve yeteneklerle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin bu transferle kadrosuna katacağı tecrübe ve dinamizm, takımın hücum hattını güçlendirecek ve yeni taktik olanaklar sunacak.