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Ayrılık vakti geldi! Basel, Yusuf Demir ile yola devam etmeme kararı aldı

İsviçre ekibi Basel, Yusuf Demir ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen futbolcunun menajeriyle toplantı yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ocak tarihli yurttan ve dünyadan TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Ayrılık vakti geldi! Basel, Yusuf Demir ile yola devam etmeme kararı aldı

Aslan'da ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra Basel'e kiralanan Yusuf Demir, İsviçre ekibinde de vasatı bir türlü aşamadı. Basel yönetimi, performansından memnun kalmadığı 20 yaşındaki oyuncuyla ara transferde yollarını ayırma kararı aldı. Basel yöneticilerinden David Degen'in, "Devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünüyoruz" açıklaması yaptığı futbolcunun menajeriyle Galatasaray bir görüşme yapacak.

KENDİNE KULÜP BULMASI İSTENECEK
3.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf Demir cephesine kendisine kulüp bulması söylenecek. Cimbom ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu, Basel'de oynadığı 11 maçta 1 gol, 1 asist kaydedebildi. Galatasaray taraftarları da Demir'i takımda istemiyor.


FOUNTAS'A GÜN DOĞDU
Trezeguet ve Pepe'nin ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda mücadele edecek olmalarından dolayı Fountas'ın Ankaragücü maçından itibaren 11'de görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvet arkası, on numara, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabilen Fountas, Trabzonspor'da forma giydiği 10 maçın 8'inde sol kanatta oynadı. Fountas'ın performansı merak ediliyor.



DEV SPONSORLUK İÇİN GERİ SAYIM
Trabzon'da sezonun ikinci yarısında yapılacak ödemeler için kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak.



BARTOSZ SLISZ ATLANTA UNITED'TA
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Bartosz Slisz Amerika'nın yolunu tutmak üzere... MLS ekiplerinden Atlanta United, Polonyalı orta saha Slisz'in transferi için 3.5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu hafta içinde Amerika'ya gelerek resmi imzayı atacak.



DIENG YALANLANDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon'da son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır medyasına göre Fırtına'nın, Malili ön libero Aliou Dieng transferi için Al-Ahly ile 5.2 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı iddia edildi. Ancak kısa bir süre sonra, Trabzon'un Dieng transferiyle ilgili anlaştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.




AMARTEY EN AZ 4 MAÇ YOK
Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Gana tur atlamasa bile, Amartey; Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Pendikspor maçlarını kaçıracak. Gana'nın gruptan çıkması halinde süre daha da uzayacak.



SON TALİBİ GREMİO!
Körfez ülkeleri ve Rusya'dan teklifler alan Vincent Aboubakar'a Brezilya ekibi Gremio da talip oldu. Beşiktaş yönetimi bonservis geliri elde etmeyi hedeflerken Kamerunlu santrfor açısından en iyi teklifin ise Arabistan ekibi Damac'tan geldiği aktarıldı.



CORDOBA KARTAL'A
Bulgar basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Bulgaristan Ligi ekip- lerinden Levski Sofya forması giyen Panamalı savunma oyuncusu Jose Cordoba ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Panamalı stoper için kulübüne 2.7 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.



YENİ YILA NASIL GİRDİLER?
Aralarında Mauro Icardi, Fernando Muslera, Umut Nayir, Fred, Mert Müldür, Becao, gibi ünlü yıldızların yer aldığı futbolcuların yeni yıl paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolcular, 2024 yılını kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.



Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya yılın son gününde de devam etti. Hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarıyla poz veren Icardi, mutlu göründü.




Cimbom'un emektar kalecisi Fernando Muslera ve ailesi, yeni yıla özel kostümlerle poz verdi.




F.Bahçe'nin altyapı hocalarından Semih Şentürk ve ailesi 2024 yılına pijama partisi yaparak girdi.



Aslan'ın Fransız beki Sacha Boey, 2024 için, "Kutlanacak bir şey yok" paylaşımı yaptı.



F.Bahçe'nin golcüsü Umut Nayir, eşi Enfal Nayir ile dans ederek yeni yıla giriş yaptı.


SAMET İÇİN SON KARARI KARTAL VERECEK
Fenerbahçe'de yeterli süreyi alamadığı için takımdan ayrılmak istediği, bunun yanında kendisine Fiorentina ile Genoa'nın teklifte bulunduğu iddia edilen milli stoper Samet Akaydın için son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi. Takımda Rodrigo Becao'nun sakatlığının bulunması Alexander Djiku'nun da Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle Samet'e izin verilmesi biraz zor gözüküyor. 29 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın'ın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Samet son dönemde milli takımda düzenli olarak forma giyiyor.



İSMAL YENİ YILA UMRE'DE GİRDİ
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı ön liberosu İsmail Yüksek yeni yıla Mekke'de girdi. İsmail Yüksek'in umre yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. İsmail Yüksek'in ertelenen Süper Kupa finalinin ardından Türkiye'ye dönmediği ve Umre için Suudi Arabistan'da kaldığı öğrenildi.


ALEXANDER DJİKU'YA MİLLİ DAVET
Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Afrika Kupası 13 Ocak'ta start alacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Rodrigo Becao'nun da sakat olması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu süreçte stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.



JOAO PEDRO DÖNÜYOR
Sezon başında Fenerbahçe'den Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Joao Pedro sezon sonu dönecek. Brezilya ekibi Gremio'nun Pedro'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Gremio ile 19 maça çıkan Joao Pedro beklenen performansı gösterememiş ve 1 gol ve 1 asist yapmıştı.


ARDA GÜLER YARIN SAHADA
Real Madrid'e transfer olduktan sonra 3 kez sakatlık geçiren Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu takımla idmanlara başlamıştı. İspanyol basını da 18 yaşındaki yıldızın sakatlığını tamamen atlattığını yazdı. Marca ise Arda'nın yarın La Liga'da oynanacak olan Real Mallorca maçında forma giyeceğini duyurdu.



EN İYİ 3. GOL MERTENS'TEN
Dünya futbolunda 2023 yılında atılan en güzel 10 gol ile ilgili yapılan bir araştırmada Galatasaray forması giyen Dries Mertens de yer aldı. Belçikalı yıldızın, 3 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yendiği karşılaşmada attığı gol, listede 3. sırada yer aldı. Manchester United'dan Garnacho'nun Everton'a attığı vole golü sıralamada birinci oldu. İkinci sırada ise Nuno Santos'un 1-0'lık Boavista'ya attığı golün bulunduğu görüldü.


KEREM'E BÜYÜK HAKSIZLIK OLUR
Eski İngiliz kaleci Paul Robinson, Aslan'ın yerli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Robinson, Leeds United'a transferi gündeme gelen Aktürkoğlu için, "İki kulüp arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı taraftarlar Kerem'i kabul etmez. Bence hiçbir şansı yok. Ama bu hem kendilerine hem de Kerem gibi bir oyuncuya haksızlık olur" dedi. Avrupa'nın radarındaki Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 29 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


WANDA UMUT DAĞITTI
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, 2024'ten beklentisini açıkladı. Hastalığını kronik miyeloig lösemi olarak açıklayan Nara, "Benim için tek önemli olan şey sağlık ve ailem. Daha fazla ne isteyebilirim ki? Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum" dedi.


NGELINO'YA İKİ TALİP
Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Angelino, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 2024 yılına İspanya'da giren 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Hollanda ve Fransa'dan kulüplerle temas halinde. Alman basınına göre; Leipzig ile Galatasaray arasındaki 6 milyon Euro'luk satın alma maddesi üzerine müzakerelerde sona gelindi. İspanyol bekin menajerinin ise bu hafta içinde iki kulüple masaya oturacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda 19 maça çıkan Angelino, sadece 1 gol, 1 asist katkısı sundu.


KEWELL'IN ADRESİ MARİNOS
008-2011 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Harry Kewell, Japonya ekibi Yokohama Marinos'un teknik direktörü oldu. Japonya 1. Ligi 23 Şubat 2024'te başlayacak. 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015'te başlarken, en son olarak Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.


ADI G.SARAY İLE ANILDI FRANKFURT'A İMZA ATTI
G.Saray'ın sezon başında transfer etmek istediği Manchester United'lı yıldız oyuncu Almanya'ya transfer oldu. Eintracht Frankfurt, yaz transfer sezonunda adı Galatasaray ile de anılan Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

LYON DA KRUNİC'İN PEŞİNDE
F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncuya Fransız Ligi ekiplerinden Lyon talip oldu. Krunic'in sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

SİVAS'TA TARİH YAZACAĞIZ
Servet Çetin ile yaşanan ayrılıktan sonra Sivasspor'un başına geçen Bülent Uygun, "15 yıl sonra döndük. Yiğidolar diyarına gelmek çok güzel bir duygu. En iyisini yapacağız. Burada tarih yazacağız" diye konuştu.


JOSEF'TEN 1.5 YILLIK İMZA
SÜPER Lig ekibi Başakşehir, 2015- 2018 arasında Fenerbahçe, 2020-2023 yılları arasında da Beşiktaş formaları giyen Josef de Souza'yı transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldı.


POTADA KUPA HEYECANI
ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları bugün yapılacak. 13.00'te Fenerbahçe- Nesibe Aydın, 15.30'da Emlak Konut-Ormanspor, 18.00'da G.Saray-ÇBK Mersin, 20.30'da ise Beşiktaş-İzmit karşılaşması oynanacak.


TRAE YOUNG'DAN 40 SAYI
NBA'de 256 sayılık maçta Atlanta Hawks, Wizards'ı deplasmanda 130-126'lık skorla mağlup etti. Hawks'ta 40 sayı ve 13 asistle double-double yapan yıldız basketbolcu Trae Young, galibiyetin mimarı oldu.


F.BAHÇE'NİN KONUĞU KIZILYILDIZ
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.


DAÇKA'NIN RAKİBİ RİESEN
Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında bugün deplasmanda Alman ekibi MHP Riesen ile mücadele edecek. MHP Arena'da yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak.

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