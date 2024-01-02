Ayrılık vakti geldi! Basel, Yusuf Demir ile yola devam etmeme kararı aldı





JOAO PEDRO DÖNÜYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Joao Pedro sezon sonu dönecek. Brezilya ekibi Gremio'nun Pedro'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Gremio ile 19 maça çıkan Joao Pedro beklenen performansı gösterememiş ve 1 gol ve 1 asist yapmıştı.





ARDA GÜLER YARIN SAHADA

Real Madrid'e transfer olduktan sonra 3 kez sakatlık geçiren Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu takımla idmanlara başlamıştı. İspanyol basını da 18 yaşındaki yıldızın sakatlığını tamamen atlattığını yazdı. Marca ise Arda'nın yarın La Liga'da oynanacak olan Real Mallorca maçında forma giyeceğini duyurdu.







EN İYİ 3. GOL MERTENS'TEN

Dünya futbolunda 2023 yılında atılan en güzel 10 gol ile ilgili yapılan bir araştırmada Galatasaray forması giyen Dries Mertens de yer aldı. Belçikalı yıldızın, 3 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yendiği karşılaşmada attığı gol, listede 3. sırada yer aldı. Manchester United'dan Garnacho'nun Everton'a attığı vole golü sıralamada birinci oldu. İkinci sırada ise Nuno Santos'un 1-0'lık Boavista'ya attığı golün bulunduğu görüldü.





KEREM'E BÜYÜK HAKSIZLIK OLUR

Eski İngiliz kaleci Paul Robinson, Aslan'ın yerli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Robinson, Leeds United'a transferi gündeme gelen Aktürkoğlu için, "İki kulüp arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı taraftarlar Kerem'i kabul etmez. Bence hiçbir şansı yok. Ama bu hem kendilerine hem de Kerem gibi bir oyuncuya haksızlık olur" dedi. Avrupa'nın radarındaki Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 29 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





WANDA UMUT DAĞITTI

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, 2024'ten beklentisini açıkladı. Hastalığını kronik miyeloig lösemi olarak açıklayan Nara, "Benim için tek önemli olan şey sağlık ve ailem. Daha fazla ne isteyebilirim ki? Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum" dedi.





NGELINO'YA İKİ TALİP

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Angelino, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 2024 yılına İspanya'da giren 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Hollanda ve Fransa'dan kulüplerle temas halinde. Alman basınına göre; Leipzig ile Galatasaray arasındaki 6 milyon Euro'luk satın alma maddesi üzerine müzakerelerde sona gelindi. İspanyol bekin menajerinin ise bu hafta içinde iki kulüple masaya oturacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda 19 maça çıkan Angelino, sadece 1 gol, 1 asist katkısı sundu.





KEWELL'IN ADRESİ MARİNOS

008-2011 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Harry Kewell, Japonya ekibi Yokohama Marinos'un teknik direktörü oldu. Japonya 1. Ligi 23 Şubat 2024'te başlayacak. 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015'te başlarken, en son olarak Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.





ADI G.SARAY İLE ANILDI FRANKFURT'A İMZA ATTI

G.Saray'ın sezon başında transfer etmek istediği Manchester United'lı yıldız oyuncu Almanya'ya transfer oldu. Eintracht Frankfurt, yaz transfer sezonunda adı Galatasaray ile de anılan Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



LYON DA KRUNİC'İN PEŞİNDE

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncuya Fransız Ligi ekiplerinden Lyon talip oldu. Krunic'in sözleşmesi 2025'te sona eriyor.



SİVAS'TA TARİH YAZACAĞIZ

Servet Çetin ile yaşanan ayrılıktan sonra Sivasspor'un başına geçen Bülent Uygun, "15 yıl sonra döndük. Yiğidolar diyarına gelmek çok güzel bir duygu. En iyisini yapacağız. Burada tarih yazacağız" diye konuştu.





JOSEF'TEN 1.5 YILLIK İMZA

SÜPER Lig ekibi Başakşehir, 2015- 2018 arasında Fenerbahçe, 2020-2023 yılları arasında da Beşiktaş formaları giyen Josef de Souza'yı transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldı.





POTADA KUPA HEYECANI

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları bugün yapılacak. 13.00'te Fenerbahçe- Nesibe Aydın, 15.30'da Emlak Konut-Ormanspor, 18.00'da G.Saray-ÇBK Mersin, 20.30'da ise Beşiktaş-İzmit karşılaşması oynanacak.





TRAE YOUNG'DAN 40 SAYI

NBA'de 256 sayılık maçta Atlanta Hawks, Wizards'ı deplasmanda 130-126'lık skorla mağlup etti. Hawks'ta 40 sayı ve 13 asistle double-double yapan yıldız basketbolcu Trae Young, galibiyetin mimarı oldu.





F.BAHÇE'NİN KONUĞU KIZILYILDIZ

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.





DAÇKA'NIN RAKİBİ RİESEN

Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında bugün deplasmanda Alman ekibi MHP Riesen ile mücadele edecek. MHP Arena'da yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak.

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