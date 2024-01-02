Ada’dan bomba Firmino iddiası! Ünlü futbolcu Türkiye’ye mi geliyor?

Sezon başında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan'dan Al- Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Roberto Firmino, ilk maçında hat-trick yaparak Arabistan kariyerine muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Ancak; daha sonra 18 hafta gol atamayan ve taraftarların bir numaralı hedefi haline gelen Brezilyalı yıldız ile ilgili ayrılık iddiaları da son dönemlerde kuvvetlenmeye başladı.





Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcuya Al-Shabab, Al- Ettifaq ve Al-Fateh'in talip olduğu belirtildi. Ayrıca 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye'den de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.