Süper Lig’de teknik direktör kıyımı! 17 haftada 17 hoca...

Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon da artarak devam ediyor. Trendyol Süper Lig 'de 17 hafta geride kalırken, ligimiz adeta 'Teknik direktör öğütücü' haline geldi.

ÜÇ HOCA GÖREVDE KALDI

Bu sezon ligde boy gösteren 15 takımda teknik direktörler görevine devam edemedi. Çalkantılı bir süreç yaşayan Beşiktaş, 17 haftada 3 teknik adamla çalıştı. Hoca değiştirmeyen takımların başında İsmail Kartal ile yola devam eden Fenerbahçe ve Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray geliyor. Çaykur Rizespor ile İlhan Palut arasındaki birliktelik de şu ana kadar başarıyla sürüyor.