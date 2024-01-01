Antalyaspor ile Süper Lige geri dönüyor! Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya’da

Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor.

Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.