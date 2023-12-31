Süper kupa finalinin ertelenmesi dünya bu basınında geniş yer buldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önceki gün Riyad'da oynanması gereken Süper Kupa finali yaşanan tişört ve pankart krizi nedeniyle iptal edildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önceki gün Riyad'da oynanması gereken Süper Kupa finali yaşanan tişört ve pankart krizi nedeniyle iptal edildi.
Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar birçok ülkede manşetlerde yer aldı. Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı. yorumunda bulundu.
İşte manşetler: Daily Mail: Suudi Arabistan Atatürk tişörtlerine izin vermedi. Mirror: Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al- Awwal Park Stadyumu'nda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerine izin vermedi.
Marca, bir takım kısıtlamalarla karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, formalarında Atatürk resmiyle çıkmak istediklerini ancak buna da izin verilmediğini belirterek, "Bu bardağı taşıran son damla oldu" yorumunu yaptı.
The Guardian: Tişört tartışması Suudi Arabistan'da Türkiye Süper Kupası finalinin ertelenmesine neden oldu. AP: Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya Süper Kupa karşılaşmalarının Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, G.Saray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
İKİ TAKIM ANLAŞMAYA UYMADI
Süper Kupa finalinin iptali sonrası Suudi Arabistan cephesinden açıklama geldi. Organizatör şirketi Riyadh Season, "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Maçın, herhangi kapsam dışı bir slogan olmaksızın, uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantılarında TFF ile görüşüldüğü için, uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maçta da yönetmeliklere uyulması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri" açıklaması yaptı.