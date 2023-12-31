Süper kupa finalinin ertelenmesi dünya bu basınında geniş yer buldu!





Marca, bir takım kısıtlamalarla karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, formalarında Atatürk resmiyle çıkmak istediklerini ancak buna da izin verilmediğini belirterek, "Bu bardağı taşıran son damla oldu" yorumunu yaptı.

The Guardian: Tişört tartışması Suudi Arabistan'da Türkiye Süper Kupası finalinin ertelenmesine neden oldu. AP: Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya Süper Kupa karşılaşmalarının Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.



1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, G.Saray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.