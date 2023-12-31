Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili konuştu: Arkadaşlarıma kırgınım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ben çok hırslı biriyim. Türkiye'de en çok maça çıkan futbolcu ve antrenörüm. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmem.









Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a kırgınım. Hasan Arat'a da kırgınım. Ancak Beşiktaş'a kırgın değilim. Yöneticilerle görüştüm ayrılırken, görüşeceğim kişiler Samet ağabey ve Feyyaz olmalıydı. Kendi kendime 'Hata mı yaptım?' diye sordum.