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Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili konuştu: Arkadaşlarıma kırgınım

Çalımbay, ayrılış süreci ile ilgili “Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’a kırgınım. Hasan Arat’a da kırgınım. Ancak Beşiktaş’a kırgın değilim” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili konuştu: Arkadaşlarıma kırgınım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ben çok hırslı biriyim. Türkiye'de en çok maça çıkan futbolcu ve antrenörüm. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmem.





Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a kırgınım. Hasan Arat'a da kırgınım. Ancak Beşiktaş'a kırgın değilim. Yöneticilerle görüştüm ayrılırken, görüşeceğim kişiler Samet ağabey ve Feyyaz olmalıydı. Kendi kendime 'Hata mı yaptım?' diye sordum.



Sadece iki maç göreve gelme kararını sadece Beşiktaş, Sivasspor ve Milli Takım için yaparım" ifadelerini kullandı.

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