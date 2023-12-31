Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor 'dan sürpriz bir kararla ayrılan ve Alman devi Borussia Dortmund ile anlaşma sağlayan Nuri Şahin , hem Süper Lig hem de kulüp tarihine geçti.





Öte yandan Şahin, Antalyaspor'a yaptığı veda açıklamasında, "İdeal bir zaman değil. Bunu inkar edemem. Hayal edemeyeceğim bir karar aldım. Antalyaspor'un bendeki yeri çok farklı. Bu ayrılıkla elbette kimse karalar bağlamamalı. Kulübüme bonservis de getirdiğim için gönlüm de rahat" ifadelerini kullandı.