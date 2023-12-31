Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan sürpriz bir kararla ayrılan ve Alman devi Borussia Dortmund ile anlaşma sağlayan Nuri Şahin, hem Süper Lig hem de kulüp tarihine geçti.
Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan sürpriz bir kararla ayrılan ve Alman devi Borussia Dortmund ile anlaşma sağlayan Nuri Şahin, hem Süper Lig hem de kulüp tarihine geçti.
2021-22 sezonunda futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olan Şahin'in gidişiyle Akdeniz ekibi 500 bin Euro'yu kasasına koyacak.
Öte yandan Şahin, Antalyaspor'a yaptığı veda açıklamasında, "İdeal bir zaman değil. Bunu inkar edemem. Hayal edemeyeceğim bir karar aldım. Antalyaspor'un bendeki yeri çok farklı. Bu ayrılıkla elbette kimse karalar bağlamamalı. Kulübüme bonservis de getirdiğim için gönlüm de rahat" ifadelerini kullandı.